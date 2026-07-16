Singapore liên tiếp trong top điểm đến được khách Việt chọn "chi mạnh"

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Singapore tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến nước ngoài được du khách Việt yêu thích nhất, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Đảo quốc Sư tử được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm.

Dữ liệu từ nền tảng Traveloka cũng cho thấy Singapore tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, với nhu cầu đặt dịch vụ và mức chi tiêu có xu hướng gia tăng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nổi lên như một điểm đến hàng đầu trong khu vực đối với du khách Singapore trong những năm gần đây. Tổng cục Du lịch Singapore khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Singapore và Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 15 thị trường nguồn lớn nhất của đảo quốc này.

Các chuyên gia từ Traveloka nhận định Singapore thu hút khách Việt nhờ kết nối hàng không thuận tiện, chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày, môi trường đô thị hiện đại cùng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển. Đảo quốc đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nghỉ dưỡng, mua sắm, du lịch ngắn ngày tới các chuyến công tác kết hợp thư giãn. Kết nối hàng không thuận lợi cùng sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực du lịch và chuyển đổi số đang tiếp tục thúc đẩy dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và Singapore.

Nhằm thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ngành du lịch, Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board – STB) thông tin việc vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) với Traveloka nhằm quảng bá hình ảnh tại năm thị trường nguồn trọng điểm gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Australia.

Tổng Giám đốc Tổng cục Du lịch Singapore, bà Melissa Ow, và Đồng sáng lập Traveloka, ông Albert ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy quảng bá Singapore đến du khách tại năm thị trường trọng điểm gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Australia. (Nguồn ảnh: CTV)

Đồng hành cùng chiến dịch toàn cầu "We Don't Wait For Fun" của Tổng cục Du lịch Singapore, các chiến dịch đồng thương hiệu tại Việt Nam và 4 quốc gia còn lại sẽ tập trung vào hai nhóm du khách ưu tiên, gồm những người trẻ đang trong giai đoạn đầu sự nghiệp và các gia đình có con nhỏ, khuyến khích họ nắm bắt cơ hội để tận hưởng một kỳ nghỉ tại Singapore.

Trong thời gian tới, hai bên cũng sẽ phát triển các chương trình khuyến mại theo mùa, đồng thời nghiên cứu ứng dụng các phân tích dựa trên dữ liệu và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nổi nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông điểm đến và khả năng khám phá nội dung của du khách từ các thị trường nguồn, trong đó có Việt Nam./.

UnionPay tiếp tục hợp tác với STB để nâng cao trải nghiệm thanh toán cho du khách đến Sinapore SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Ngày 2 tháng 6 năm 2026 – UnionPay International (UPI) và Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board – STB) đã gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm cùng nhau quảng bá du lịch Singapore và nâng cao trải nghiệm thanh toán cho du khách quốc tế, thông […]

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