Lữ hành mở rộng hành trình khám phá Nhật Bản chuyên sâu cho du khách Việt

Theo thống kê từ Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt khoảng 340.000 lượt (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước). Dù ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ trong tháng 5 do yếu tố thời vụ, Nhật Bản vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với du khách Việt nhờ lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và chất lượng dịch vụ.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, nhu cầu trải nghiệm Nhật Bản của du khách Việt cũng đang có sự thay đổi rõ nét. Nếu trước đây các hành trình Tokyo-Osaka-Kyoto-Núi Phú Sĩ là lựa chọn phổ biến, thì hiện nay nhóm khách đã từng đến Nhật Bản có xu hướng tìm kiếm những vùng đất mới, ít đông đúc hơn, có chiều sâu về văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm bản địa.

Sự dịch chuyển này đang thúc đẩy các doanh nghiệp lữ hành tăng cường nghiên cứu, khảo sát và phát triển những sản phẩm chuyên sâu, đưa thêm các địa phương giàu tiềm năng nhưng chưa phổ biến trên thị trường Việt Nam vào bản đồ du lịch.

Điểm đến mới giàu tiềm năng

Nằm tại khu vực Chugoku trên đảo Honshu, Okayama là một trong những địa phương sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Nhật Bản.

Được mệnh danh là “Vùng đất của nắng” nhờ khí hậu ôn hòa, Okayama nổi tiếng với Vườn Korakuen – một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản, Lâu đài Okayama, khu phố cổ Kurashiki Bikan lưu giữ kiến trúc thời Edo, vùng biển nội địa Setouchi với cảnh quan đảo đặc trưng cùng khu nghỉ dưỡng suối khoáng Yunogo Onsen có lịch sử hơn 1.200 năm.

﻿ ﻿ Lâu đài Okayama, khu phố cổ Kurashiki Bikan lưu giữ kiến trúc thời Edo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh các giá trị văn hóa, Okayama còn sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, ẩm thực địa phương và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa như thưởng thức đào trắng, nho Muscat, khám phá làng nghề truyền thống hay trải nghiệm văn hóa suối khoáng Nhật Bản.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, Okayama vẫn là điểm đến còn khá mới đối với phần lớn du khách Việt. Đây cũng là lý do Vietravel Hà Nội lựa chọn khảo sát tuyến Okayama-Kurashiki-Setouchi-Yunogo Onsen trong tháng Bảy này, nhằm đánh giá tính của điểm đến với thị trường khách Việt, từ đó nghiên cứu khả năng phát triển các sản phẩm du lịch mới trong tương lai.

“Khảo sát không phải là bước cuối cùng của một chuyến đi, mà là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng một sản phẩm du lịch chất lượng. Chúng tôi chỉ đưa một điểm đến vào nghiên cứu phát triển sản phẩm khi đã trực tiếp đánh giá về dịch vụ, hạ tầng, trải nghiệm và mức độ phù hợp với nhu cầu của du khách Việt Nam. Những chuyến khảo sát giúp Vietravel liên tục hoàn thiện sản phẩm, từ lịch trình, khách sạn, ẩm thực đến từng trải nghiệm tại điểm đến,” đại diện Vietravel Hà Nội chia sẻ.

Cũng nhờ đó, các hành trình Nhật Bản của Vietravel được xây dựng theo hướng cân bằng giữa tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm; chú trọng chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tập trung vào số lượng điểm đến.

Du khách quốc tế trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương Kurashiki. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thúc đẩy hợp tác du lịch hai quốc gia

Thông qua chương trình khảo sát Okayama lần này, Vietravel Hà Nội cùng các đối tác tập trung đánh giá toàn diện về tài nguyên du lịch, năng lực phục vụ, chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối tuyến điểm và điều kiện khai thác thực tế. Đồng thời, doanh nghiệp nghiên cứu khả năng kết nối hàng không và tiềm năng phát triển các phương án bay thuê chuyến (charter) trong tương lai trên cơ sở nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và sự phối hợp của các bên liên quan.

Chương trình cũng là hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và tỉnh Okayama thông qua vai trò kết nối của Vietravel Hà Nội.

Đại diện Cục Xúc tiến Du lịch tỉnh Okayama cho biết: “Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng đối với Okayama. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với Vietravel Hà Nội sẽ giúp những giá trị đặc sắc về văn hóa, thiên nhiên và con người Okayama được giới thiệu rộng rãi hơn tới du khách Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai bên.”

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ, việc nghiên cứu các tuyến điểm mới không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, mà còn góp phần mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy mô hình du lịch bền vững và tăng cường kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với Nhật Bản.

Chương trình mới này của Vietravel Hà Nội tiếp tục thực hiện định hướng phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong việc nghiên cứu, kết nối và mở rộng những hành trình mới cho du khách Việt Nam./.

Nằm tại khu vực Chugoku trên đảo Honshu, Okayama là một trong những địa phương sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Nhật Bản. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vietravel: Chiến lược mới cùng "bệ đỡ" công nghệ đồng hành du lịch Việt Nam Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ, nơi công nghệ, tính bền vững và trải nghiệm cá nhân trở thành những yếu tố then chốt, lãnh đạo Vietravel xác lập tầm nhìn dài hạn tới năm 2035.