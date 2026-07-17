Giải mã xu hướng tìm kiếm của du khách Việt trong 6 tháng đầu năm

Du lịch 6 tháng đầu năm đã khép lại với nhiều dịp cao điểm của người Việt, từ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến nghỉ lễ “kép” 30/4-1/5, từ những chuyến du Xuân đến những chuyến du lịch đầu Hè.

Sáu tháng lên kế hoạch, tìm kiếm và trải nghiệm với những chuyến đi đã mang đến bức tranh tổng thể về xu hướng du lịch của người Việt, khi các điểm đến quen thuộc vẫn giữ được sức hút, cùng sự vươn lên của nhiều cái tên mới.

Theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng trực tuyến Booking.com, nhiều điểm đến trong nước và quốc tế đã hé lộ xu hướng trải nghiệm của du khách Việt trong giai đoạn tháng 1-6/2026.

Sức hút từ những vùng biển giàu cảnh sắc

Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi chia sẻ những vùng ven biển vẫn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch du lịch của người Việt, chiếm một nửa trong top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất.

Ninh Bình có sức hút đặc biệt với du khách Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Kết quả này cũng được ghi nhận từ Báo cáo Xu hướng Du lịch của Booking.com, trong đó 92% du khách Việt cho biết việc có thể dễ dàng tiếp cận những bãi biển đẹp là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến khi đi du lịch.

Top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hội An, Huế, Ninh Bình.

Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm 25% so với cùng kỳ năm ngoái và được tìm kiếm nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026. Sức hút của thành phố biển đáng sống đến từ sự phù hợp nhu của người Việt với các kỳ nghỉ bên bờ biển, vừa là điểm trung chuyển thuận tiện để khám phá phố cổ, các điểm đến văn hóa và di sản nổi tiếng lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Trong top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, Ninh Bình, Nha Trang và Phú Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm trên 20% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài top 10, một số điểm đến ít được biết đến hơn tại Việt Nam nhưng ghi nhận sự tăng trưởng trong xu hướng tìm kiếm nửa đầu năm có Quy Nhơn, Cam Ranh và Cần Thơ.

Ưu tiên xuất ngoại gần

Đối với những chuyến du lịch quốc tế, các điểm đến chặng ngắn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm ưu thế nửa năm qua, khi toàn bộ 10 thành phố được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong khu vực này.

Thái Lan giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng. Xu hướng ưu tiên những điểm đến trong khu vực này cũng tương đồng với nghiên cứu người tiêu dùng của Booking.com, theo đó 17% du khách Việt dự định ưu tiên các chuyến du lịch quốc tế chặng ngắn trong năm 2026.

Phuket là hòn đảo lớn nhất Thái Lan, nổi tiếng là "viên ngọc phương Nam" với các bãi biển cát trắng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đáng chú ý, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng quốc gia, từ vị trí thứ 10 trong cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Bắc Kinh tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm ngoái, xếp ở vị trí thứ tám, còn Thượng Hải tăng 11 bậc và chính thức góp mặt trong top 10 ở vị trí thứ bảy.

Bên cạnh các thành phố lớn của Trung Quốc, những đô thị sôi động khác tại khu vực như Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul và Singapore cũng góp mặt trong top 10. Việc các đô thị lớn chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu cho thấy 87% du khách Việt xem đời sống về đêm và các hoạt động giải trí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

- Top 10 thành phố quốc tế và top 10 quốc gia được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm:

Ông Branavan Aruljothi đánh giá: “Nửa đầu năm 2026, du khách Việt đang tiếp cận việc lên kế hoạch du lịch một cách có chủ đích và thực tế. Bên cạnh việc tiếp tục lựa chọn những điểm đến biển quen thuộc trong nước như Đà Nẵng và Nha Trang, họ cũng sẵn sàng khám phá những lựa chọn mới phù hợp với sở thích cá nhân, như có thể thấy qua sự gia tăng trong lượt tìm kiếm dành cho Bắc Kinh hay Thượng Hải."

Đặc biệt, chuyên gia từ Booking nhận định sự cân bằng giữa những lựa chọn quen thuộc với các chuyến đi ngày càng được cá nhân hóa và thiết kế theo mục đích cụ thể phản ánh rõ nét tinh thần của "Kỷ nguyên Khẳng định bản thân," khi quyết định du lịch ngày càng được định hình bởi sở thích,sự thuận tiện và mong muốn thể hiện bản thân của mỗi du khách./.

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