“7 Kỳ quan Đương đại của Thế giới” sẽ tôn vinh những kiến trúc có dấu ấn đặc biệt

Nhằm tôn vinh các công trình kiến trúc có dấu ấn đặc biệt được xây dựng từ năm 1801 đến nay, Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC) vừa chính thức phát động chiến dịch quy mô toàn cầu nhằm tìm kiếm và vinh danh “7 Kỳ quan Đương đại của Thế giới” (7 Contemporary Wonders of the World).

Theo đó, các kỳ quan được lựa chọn phải là những công trình có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến ngành du lịch và lữ hành, đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và định hình lại tương lai của các điểm đến trên thế giới.

WTTC đặc biệt chú trọng đến các công trình mới nổi sở hữu tiềm năng kiến tạo tương lai, được đánh giá dựa trên hệ tiêu chí đa chiều bao gồm: Mức độ đóng góp cho ngành du lịch quốc gia; Tác động thực tế tới nền kinh tế địa phương; Giá trị mang lại cho cộng đồng bản địa; Khả năng thúc đẩy phát triển điểm đến bền vững.

Đáng chú ý, với chiến dịch này, lần đầu tiên trong lịch sử, công chúng trên toàn thế giới sẽ được trực tiếp tham gia đề cử và bình chọn để tìm ra những địa danh đại diện cho kỷ nguyên du lịch hiện đại. Chiến dịch không chỉ dừng ở việc đánh giá các giá trị thẩm mỹ, kiến trúc hay văn hóa đơn thuần, mà còn thiết lập một hệ quy chiếu mới: Sức mạnh chuyển dịch kinh tế - xã hội.

Thực tế đã chứng minh, các công trình biểu tượng như Tháp Eiffel (Pháp), Bảo tàng Guggenheim Bilbao (Tây Ban Nha) hay Đại bảo tàng Ai Cập (Ai Cập đã cho thấy tầm nhìn đầu tư dài hạn và hợp tác công - tư có thể xoay chuyển vị thế của một điểm đến. Chúng vừa hấp dẫn khách quốc tế vừa là “thỏi nam châm” thu hút đầu tư, tạo việc làm và tái định hình bản sắc cho điểm đến.

Pháo hoa được bắn lên bầu trời quanh tháp Eiffel ở thủ đô Paris, mừng ngày Quốc khánh Pháp 14/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Kỳ quan không phải là điều mà nhân loại đã ngừng kiến tạo từ nhiều thế kỷ trước. Mỗi thế hệ đều để lại dấu ấn riêng cho thế giới,” Chủ tịch kiêm CEO của WTTC Gloria Guevara nhấn mạnh tầm nhìn của chiến dịch.

Bà Gloria Guevara cho biết thêm, thông qua chiến dịch này WTTC mong muốn truyền tải thông điệp rằng những khoản đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng du lịch và di sản văn hóa sẽ mang lại giá trị kinh tế - xã hội bền vững cho nhiều thế hệ mai sau./.

Lộ trình thực hiện chiến dịch (kéo dài trong 1 năm) 7/0/2026: Mở cổng đề cử toàn cầu 7/1/2027: Công bố Top 70 đề cử xuất sắc nhất và mở cổng bình chọn công khai 7/4/2027: Thu hẹp danh sách còn 30 ứng viên 7/7/2027: Chính thức công bố danh sách “7 Kỳ quan Đương đại của Thế giới” Cổng đề cử toàn cầu hiện đã kích hoạt tại địa chỉ: https://contemporary-wonders.wttc.org/

Cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới Cầu Vàng tại Đà Nẵng, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Time Out (Anh) công bố tháng 2/2026.