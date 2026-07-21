Độc đáo trải nghiệm "luộc trứng bằng suối trời" tại dòng khoáng nóng xứ Nẫu

Nhiều năm qua, suối khoáng nóng Hội Vân, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến địa phương. Không chỉ hấp dẫn bởi nguồn khoáng nóng tự nhiên, nơi đây còn mang đến trải nghiệm độc đáo khi du khách có thể luộc trứng, hấp thực phẩm bằng sức nóng của dòng suối và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình.

Trải nghiệm độc đáo từ dòng khoáng nóng tự nhiên

Điều khiến nhiều du khách thích thú khi đến suối khoáng nóng Hội Vân là hình ảnh nhiều người mang theo trứng gia cầm để ngâm chín trong dòng nước khoáng nóng tự nhiên.

Tại các cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống quanh khu vực suối luôn bày bán nhiều loại trứng phục vụ du khách; trên hầu hết các bàn ăn đều có những đĩa trứng luộc - món ăn gắn với trải nghiệm đặc trưng của điểm đến này.

Du khách chọn mua trứng tại cửa hàng kinh doanh tạp hoá và dịch vụ ăn uống ở khu suối khoáng nóng Hội Vân. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Theo tìm hiểu của phóng viên, trứng gà, trứng vịt thường chín sau khoảng 10 phút ngâm trong nước khoáng nóng, trứng cút lộn khoảng 15 phút; gà, vịt nguyên con có thể được làm chín sau khoảng 120 phút.

Trong thời gian chờ thực phẩm chín, nhiều du khách tranh thủ ngâm mình, tắm suối. Người dân địa phương lưu ý, nước ở hai bên bờ suối có nhiệt độ khá cao, từ 70-90 độ C nên khi tắm cần pha với dòng nước mát hơn ở giữa suối để tránh bị bỏng.

Nước suối khoáng nóng Hội Vân được cho là chứa hơn 20 loại khoáng chất, trong đó có silic. Nhiều du khách lựa chọn ngâm mình tại đây để thư giãn, giảm cảm giác nhức mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Sau khi tắm khoáng, nhiều người cho biết cảm thấy cơ thể thư thái và tinh thần thoải mái hơn.

Không chỉ hấp dẫn bởi nguồn khoáng nóng tự nhiên, Hội Vân còn được nhiều du khách đánh giá cao bởi sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.

Chị Hà Thị Phụng, chủ một cửa hàng tạp hóa kết hợp dịch vụ ăn uống tại khu vực suối khoáng nóng Hội Vân cho biết, nhiều năm qua ở đây chưa xảy ra tình trạng mất cắp tài sản của du khách; giá cả các dịch vụ được niêm yết ở mức bình dân, không xảy ra tình trạng "chặt chém".

Anh Nguyễn Đại Dương, du khách Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi đã tham quan nhiều nơi nhưng vẫn ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của suối khoáng nóng Hội Vân và sự niềm nở, chất phác của người dân địa phương. Sau khi tắm suối khoáng nóng, tôi cảm thấy cơ thể thư giãn, tinh thần thoải mái. Tôi sẽ đưa người thân, bạn bè trở lại đây trong thời gian tới".

Suối khoáng nóng Hội Vân dài khoảng 1 km, cắt ngang đường Nguyễn Hoàng nối Quốc lộ 1A với tuyến đường nhánh phía Tây của tỉnh Gia Lai, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 40 km và cách Quốc lộ 1A khoảng 3 km.

Hệ thống giao thông kết nối với khu vực suối đã được đầu tư khá thuận lợi. Vào sáng sớm, hơi nước bốc lên từ dòng suối tạo nên khung cảnh mờ ảo giữa không gian cây xanh, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phát huy tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe

Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội cho biết, trước đây suối khoáng nóng Hội Vân chủ yếu đón khách du lịch tự do đến ngâm mình, tắm khoáng, luộc trứng và hấp gà bằng nguồn nước nóng tự nhiên nên chưa có thống kê cụ thể.

Qua khảo sát sơ bộ, vào các dịp lễ, Tết và mùa hè, khu vực này đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi năm, doanh thu hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của các hộ dân xung quanh.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại khu suối khoáng nóng Hội Vân. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của suối khoáng nóng Hội Vân, hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Onsen Hội Vân (thuộc Tập đoàn Năng lượng và Bất động sản Trường Thành-TTVN Group) đang triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, quy mô quy hoạch 42 ha.

Dự án gồm trung tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng theo mô hình Onsen của Nhật Bản; khách sạn nghỉ dưỡng; khu tắm khoáng nóng ngoài trời; công viên; shophouse và khoảng 371 căn biệt thự nghỉ dưỡng khoáng nóng.

Theo kế hoạch, cuối năm 2026, khu tắm khoáng nóng sẽ đi vào vận hành. Dự án được kỳ vọng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm, góp phần phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương; đồng thời thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP thông qua chuỗi dịch vụ du lịch tại khu vực./.

Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai ra mắt loạt điểm đến mới Hai điểm du lịch mới được công nhận là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Yugari Chaya Quy Nhơn, nâng tổng số lượng điểm du lịch được công nhận của toàn tỉnh lên con số 4.