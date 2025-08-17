Đà Nẵng: Bắt giữ 3 đối tượng đào trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh

Ngày 17/8, Công an xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhận được tin trình báo của các hộ dân trồng sâm Ngọc Linh tại thôn 2, xã Trà Linh về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2-15 năm tuổi, trị giá ước tính 300 triệu đồng.

Sau 24 giờ tiếp nhận thông tin, Công an xã Trà Linh đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra và phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát tại khu vực 5.

Lực lượng công an khoanh vùng đối tượng, thu thập chứng cứ, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy xét, đã xác định được các đối tượng gồm: A Phân (sinh năm 2007); A Đoàn (sinh năm 2007); A Ghin (sinh năm 2004). Cả ba đều trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm sâm mang đi tiêu thụ.

Khi khám xét, lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2kg, cùng 115 triệu đồng tiền mặt do các đối tượng bán sâm trộm cắp mà có và 2 xe mô tô được sử dụng làm phương tiện gây án.

Công an xã Trà Linh đã chỉ đạo giữ khẩn cấp các đối tượng ngay sau khi đủ căn cứ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 5 để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sâm Ngọc Linh từ lâu được mệnh danh là “quốc bảo” của Việt Nam, là dược liệu quý hiếm có giá trị y học và kinh tế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người trồng sâm phải siết chặt quản lý, chính quyền cần đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, người tiêu dùng cần tuyệt đối nói “không” với việc mua bán, tiêu thụ sâm không rõ nguồn gốc…/.

