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Iran tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait

Quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành những cuộc tấn công trả đũa bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ và tài sản của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait trong ngày 22/7.

Viết Thành
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Iran tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait.

Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia.

Liên hợp quốc cảnh báo chiến sự sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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