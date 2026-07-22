Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Tổng thống Trump dọa tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 22/7 tuyên bố mỗi khi Iran tấn công một con tàu ở Eo biển Hormuz, các lực lượng Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện tại quốc gia này, kể cả ở thủ đô Tehran.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump dọa tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự Iran

Cuba đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học

Liên hợp quốc cảnh báo chiến sự tiếp tục đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Tổng thống Trump đe dọa tấn công Iran #chiến lược Mỹ ở Trung Đông #tình hình eo biển Hormuz #xung đột Mỹ Iran #bản tin thời sự quốc tế

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Podcast mới nhất

Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Công ty công nghệ nông nghiệp Nanovel của Israel đang phát triển robot tự hành ứng dụng AI để thu hoạch trái cây, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu lao động và thúc đẩy tự động hóa sản xuất.

Nghe