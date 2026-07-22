Mỹ và Iran tiếp diễn không kích, LHQ kêu gọi tăng cường nỗ lực ngoại giao

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khi hai bên duy trì các hoạt động tấn công đáp trả, trong khi cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế, bảo vệ dân thường và tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Ngày 21/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết thể hiện kiềm chế, tránh để xung đột lan rộng hơn nữa ở Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại với các cuộc không kích và đáp trả liên tiếp.

Ông Guterres cảnh báo mọi hành động quân sự chỉ làm nghiêm trọng thêm các rủi ro đối với dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu như bệnh viện, hệ thống nước sạch và các tuyến hàng hải chiến lược.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay, kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận bền vững, dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền, an ninh của các quốc gia liên quan. Mọi hành động tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự đều không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đề cao vai trò của ngoại giao và các nỗ lực trung gian từ một số nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, trong đó có Pakistan, nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn nguy cơ tính toán sai lầm có thể dẫn tới đối đầu nghiêm trọng hơn.

Liên hợp quốc cùng ngày kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nguyên tắc tương xứng trong mọi hoạt động quân sự, qua đó giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Tổ chức này cũng cảnh báo về tác động tiêu cực đối với an ninh hàng hải, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng có ý nghĩa chiến lược đối với thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tránh những hành động có thể làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni, trong đó nhà lãnh đạo Pakistan khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại.

Những quan ngại trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của nhau tại Iran và nhiều địa điểm trong khu vực, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ ngày 21/7 thông báo tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran, đánh dấu đêm thứ 11 liên tiếp.

Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu lúc 23 giờ GMT ngày 21/7 (tức 6 giờ ngày 22/7), nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran tại các vị trí chiến lược như eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 cho biết Washington có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.

Đáp lại, ngày 22/7, Iran vạch giới hạn nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân. Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho rằng một động thái như vậy sẽ làm mở rộng xung đột trong khu vực và lực lượng vũ trang Iran sẽ có phản ứng tương xứng.

Trước đó, ngày 21/7, hệ thống phòng không tại Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq đã đánh chặn 4 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở này.

Theo nguồn tin an ninh địa phương, vụ việc không gây thương vong. Trước đó, sân bay quốc tế Erbil từng tạm dừng hoạt động do các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố Erbil.

Trong khi đó, Israel đánh giá nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran gia tăng sau các tuyên bố mới của Tổng thống Trump.

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn các nguồn tin nhận định việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động thêm máy bay tiếp dầu và các lực lượng quân sự, có thể là dấu hiệu Washington chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, một quan chức Israel cho biết nước này hiện không mong muốn tham gia trực tiếp vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, trừ trường hợp bị tấn công./.

Iran vạch giới hạn nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và địa điểm nhạy cảm của Iran, Tehran sẽ coi đây là hành động mở rộng xung đột ở Tây Á.