Iran vạch giới hạn nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 22/7 tuyên bố nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm mà Tehran coi là nhạy cảm.

Trong tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và địa điểm nhạy cảm của Iran, Tehran sẽ coi đây là hành động mở rộng xung đột ở Tây Á. Khi đó, lực lượng vũ trang Iran sẽ có biện pháp đáp trả "mạnh mẽ" nhằm vào các lợi ích của Mỹ cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 cho biết quân đội nước này có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran được cho là nằm trong lòng núi ở tỉnh Isfahan, miền Trung nước này.

Trong khi đó, kênh thông tin Sepah News của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối ngày 21/7 đăng tải tuyên bố của lực lượng này cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số hệ thống radar cảnh báo sớm và radar chiến thuật xung quanh căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait, cũng như một hệ thống radar trên đảo Bubiyan.

Trước những hoạt động quân sự gia tăng từ cả hai phía, các nỗ lực ngoại giao đang được gấp rút đẩy mạnh nhằm nối lại kênh đối thoại giữa Washington và Tehran.

Ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, trong cuộc gặp tại thành phố Rawalpindi của Pakistan, hai bên đã thảo luận về vấn đề an ninh song phương và khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp và hoàn thiện các cơ chế hợp tác nhằm góp phần bảo đảm an ninh chung./.

Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa Nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.