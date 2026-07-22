Cứu sống bé trai 15 tháng tuổi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

Bệnh nhi 15 tháng tuổi trong lúc đi chơi cùng người thân bất ngờ bị đàn ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên khắp cơ thể. Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao liên tục, phải thở ôxy hỗ trợ.

Chiều 21/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc của Bệnh viện đã điều trị thành công một bệnh nhi 15 tháng tuổi bị suy đa cơ quan nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt./.