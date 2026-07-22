Israel xây dựng “rào chắn” chia cắt Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, truyền thông Israel đưa tin các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê bằng đất quy mô lớn nhằm chia cắt khu vực tại Dải Gaza do nước này kiểm soát với phần lãnh thổ còn lại.

Theo dữ liệu vệ tinh, hơn 23 km đê đất đã được xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua nhiều khu dân cư Palestine đã bị quân đội Israel phá hủy.

Chiều dài này tương đương hơn một nửa chiều dài của toàn bộ Dải Gaza, vốn dài khoảng 40 km, rộng khoảng 11 km và là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng xác nhận đã xây dựng một rào chắn vật lý dọc theo khu vực gọi là "Đường Vàng" (Yellow Line)-ranh giới rút quân của Israel theo thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas đạt được vào tháng 10/2025.

Theo thỏa thuận trên, Đường Vàng được xác định là ranh giới tạm thời trong thời gian chờ Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Tuy nhiên, khi tiến trình thực hiện lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, việc Israel tiếp tục củng cố các công trình phòng thủ đã làm gia tăng quan ngại của người Palestine rằng ranh giới tạm thời này đang dần trở thành một đường biên giới trên thực tế.

Trong diễn biến liên quan, ngày 21/7, Liên hợp quốc (LHQ) lên án việc quân đội Israel gia tăng các cuộc tấn công tại Dải Gaza, khiến ít nhất 57 người Palestine, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng trong tuần qua. Lệnh ngừng bắn đạt được giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine hồi tháng 10 năm ngoái vẫn có hiệu lực, song chưa thể chấm dứt tình trạng bạo lực tại Gaza. Những nỗ lực hướng tới một thỏa thuận lâu dài nhằm kết thúc xung đột cũng đang đình trệ.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Thameen Al-Kheetan cho biết 9 tháng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, người Palestine tại Gaza vẫn không có nơi nào an toàn.

Ông Al-Kheetan cho biết quân đội Israel đã tăng cường các cuộc tấn công tại Gaza trong những ngày gần đây, khiến hàng chục người Palestine thương vong. Từ ngày 13-20/7, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 57 người Palestine thiệt mạng.

Quân đội Israel những ngày gần đây thông báo đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tại Dải Gaza nhằm vào một số thành viên Hamas và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Israel cáo buộc những người này tham gia vụ tấn công vào lãnh thổ nước này ngày 7/10/2023 hoặc liên quan đến việc giam giữ con tin sau đó.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng cho biết đã tấn công một kho vũ khí, một cơ sở sản xuất vũ khí và một vị trí phóng rocket, với lý do các cơ sở này gây nguy hiểm cho binh sỹ Israel.

Tuy nhiên, theo ông Al-Kheetan, các cuộc tấn công đã nhằm vào các tòa nhà dân cư, ít nhất 1 lều trại dành cho người di tản trong nước và nhiều khu vực đông người. Trong số các nạn nhân, 34 người thiệt mạng tại những địa điểm cách xa “Đường Vàng” do Israel thiết lập. Ông cảnh báo việc dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại về những hành vi tiếp diễn vi phạm luật nhân đạo quốc tế, tội ác chiến tranh và các tội ác nghiêm trọng khác có thể xảy ra tại Gaza. Theo luật pháp quốc tế, hành vi cố ý tấn công dân thường cấu thành tội ác chiến tranh.

Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bắt đầu từ ngày 22/9. Với quyết định này, Hà Lan sẽ cùng Ireland, Bỉ và Tây Ban Nha nằm trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) áp đặt hạn chế thương mại đối với các khu vực do người định cư Israel chiếm đóng.

Lệnh cấm áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu, mua và bán hàng hóa có xuất xứ từ các khu định cư bất hợp pháp của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine. Bộ Ngoại giao Hà Lan khẳng định các biện pháp trên thể hiện cam kết của nước này trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế, không góp phần duy trì tình trạng trái pháp luật này.

Luật pháp quốc tế coi việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp hạn chế trên toàn khối nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza và tình trạng bạo lực gia tăng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, song một số quốc gia thành viên vẫn do dự trước đề xuất này./.

Israel xây dựng bãi đáp đầu tiên cho phương tiện bay Giám đốc Công viên Atidim, ông Eyal Green, cho rằng đây là “dấu mốc đầu tiên" trong việc tích hợp giao thông hàng không tiên tiến vào không gian đô thị Israel.

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