Lời kể của đồng đội hé lộ về trận chiến đấu cuối cùng của nữ du kích Nguyễn Thị Út

Từ lời kể của thương binh Trần Văn Quận, sau ba ngày khảo sát, khai quật, lực lượng chức năng Cần Thơ đã tìm thấy hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út hy sinh năm 1969, sau 56 năm nằm lại chiến trường.

Sau 3 ngày khảo sát, khai quật tại xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Đội K90 (Quân khu 9) đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út, nữ du kích hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1969.

Kết quả tìm kiếm bắt nguồn từ nguồn tin của thương binh Trần Văn Quận, nguyên Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa, người trực tiếp chiến đấu và chứng kiến sự hy sinh của bà.

Việc tìm thấy hài cốt sau 56 năm góp phần đưa người liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương./.



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