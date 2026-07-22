Chỉ thị số 07: Học tập và thực hành theo Bác là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Di sản tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, được kết tinh từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người và luôn là nguồn sức mạnh, động lực to lớn đưa đất nước phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên mà Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" đặt ra là “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.”

Di sản Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam

Không chỉ là Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho Đảng và Nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đó chính là hệ thống tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh được hình thành từ cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Từ mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển văn hóa, con người đến quan điểm về đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển..., tất cả đều được hình thành trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Giá trị đặc biệt của hệ thống tư tưởng ấy không chỉ nằm ở tính khoa học và cách mạng, mà còn ở khả năng soi đường cho hành động, giải quyết những yêu cầu của thực tiễn và không ngừng được bổ sung, phát triển cùng sự vận động của đất nước.

Cùng với tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực với những giá trị đã trở thành chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên và của mỗi người Việt Nam. Đó là các phẩm chất: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Một giá trị đặc biệt của di sản Hồ Chí Minh là phương pháp tư duy và phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng điều tra, khảo sát, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Nhờ ứng dụng công nghệ xử lý công việc, cán bộ có thời gian gần dân, lắng nghe ý kiến người dân. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Điều làm nên sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lý luận và thực tiễn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ phải "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm;" phải học tập suốt đời, học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Chính vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ định hướng cho nhận thức mà còn định hướng cho phương pháp hành động; không chỉ chỉ ra mục tiêu phải đạt tới mà còn gợi mở con đường và cách thức để hiện thực hóa mục tiêu ấy.

Thực tiễn gần một thế kỷ qua đã chứng minh sức sống bền vững và giá trị trường tồn của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, dân tộc Việt Nam đã làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sau đó lại từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với việc kiên định và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Đặc biệt, thành tựu của 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời đổi mới tư duy phát triển, phát huy nội lực, chủ động hội nhập quốc tế, đất nước đã vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, duy trì ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân và không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại.

Từ một quốc gia nghèo, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm nền kinh tế có quy mô lớn ở khu vực, là mắt xích quan trọng trong nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện sức sống mạnh mẽ trong quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quan điểm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; coi cán bộ là "cái gốc của mọi công việc;" lấy dân làm gốc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân... vẫn là những nguyên tắc có ý nghĩa nền tảng trong hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện.

Đảng viên mới tuyên thệ tại Lễ kết nạp. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, những giá trị đó càng cho thấy ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Chính vì vậy, di sản tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là kết tinh của lịch sử mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, là nền tảng tư tưởng vững chắc và động lực quan trọng để Đảng, Nhà nước và Nhân dân tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

Chính từ giá trị trường tồn của di sản tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và thực hành theo Bác luôn được Đảng xác định là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược trong công tác xây dựng Đảng.

Kế thừa và phát huy quan điểm đó, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" xác định nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên."

Đây không chỉ là sự kế thừa nhất quán tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là yêu cầu khách quan của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại xã Hòa Hội góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó, Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh trước hết phải “nâng cao nhận thức, trách nhiệm” của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong “giữ gìn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.”

Muốn học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết phải nhận thức đầy đủ giá trị trường tồn của di sản ấy đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Chỉ thị số 07-CT/TW khẳng định di sản Hồ Chí Minh “là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.”

Điểm đáng chú ý là Chỉ thị không chỉ yêu cầu tiếp tục “học tập” mà còn nhấn mạnh việc “thực hành” trong công việc hằng ngày. Điều đó thể hiện sự chuyển mạnh từ yêu cầu nâng cao nhận thức sang tạo chuyển biến trong hành động.

Học Bác là học tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; học phong cách sâu sát cơ sở, tôn trọng thực tiễn; học phương pháp làm việc khoa học, khách quan, dân chủ; học đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chỉ khi giá trị di sản Hồ Chí Minh được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể thì việc học tập mới thực sự có ý nghĩa.

Đồng thời, Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu việc học tập và thực hành theo Bác phải “gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân.” Đây chính là sự cụ thể hóa những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh vào yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Khi những giá trị ấy được chuyển hóa thành tác phong công tác, thành văn hóa công vụ và trách nhiệm phục vụ Nhân dân thì việc học tập theo Bác mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.

Một nội dung xuyên suốt khác là thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc." Theo đó, phải “tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng” của người dân. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức công vụ mà còn là thước đo bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ. Mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để việc học tập và thực hành theo Bác đạt hiệu quả thực chất, Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu “phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.”

Sự giám sát ấy không chỉ góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái, quan liêu, xa dân mà còn tạo động lực để mỗi cán bộ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình, giữ gìn phẩm chất, uy tín và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Đặc biệt, Chỉ thị số 07-CT/TW đã xác định rõ “lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác.” Đây là yêu cầu mang tính thực tiễn sâu sắc, thể hiện quan điểm lấy kết quả phục vụ làm tiêu chí đánh giá cán bộ và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng thật sự "là đạo đức, là văn minh," xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

57 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, di sản tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Việc Chỉ thị số 07-CT/TW xác định học tập và thực hành theo Bác là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là sự kế thừa tư tưởng của Người mà còn là yêu cầu của thực tiễn.

Khi việc học tập được chuyển hóa thành hành động, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, những giá trị trong di sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững./.

Chỉ thị 07-CT/TW: Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, kết quả phục vụ Nhân dân.