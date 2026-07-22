Việt Nam - điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng thứ hai thế giới

Với lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và hệ thống đường bay ngày càng được mở rộng, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 19/7/2026 cho thấy, có 2,34 triệu công dân Hàn Quốc xuất cảnh với mục đích du lịch trong tháng 5 năm 2026.

Nhật Bản tiếp tục là điểm đến được người Hàn Quốc ưa chuộng nhất, với khoảng 951.000 lượt khách trong tháng 5, chiếm 40,6% tổng lượng khách xuất cảnh.

Việt Nam đứng thứ hai với khoảng 278.000 lượt khách, tiếp theo là Mỹ với 100.000 lượt, Đài Loan (Trung Quốc) với 79.000 lượt, Thái Lan 64.000 lượt, Philippines 61.000 lượt và Hong Kong (Trung Quốc) với 59.000 lượt.

Với lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và hệ thống đường bay ngày càng được mở rộng, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong thời gian tới./.