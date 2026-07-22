Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1062-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng đối với ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Tại Quyết định số 1059-QĐ/TU, điều động ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hà Nha nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Theo Quyết định số 1060-QĐ/TU, ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định số 1061-QĐ/TU tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị, bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiếp nhận ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm.

Theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND, ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên của Đảng. Các quyết định hôm nay nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở và các cơ quan tham mưu như Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng như các lĩnh vực trọng yếu xây dựng và quản lý hạ tầng. Đây là những lĩnh vực đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp nhận bàn giao và triển khai ngay công việc, đảm bảo tính liên tục và thông suốt trong bộ máy lãnh đạo; phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung của thành phố./.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phải đặc biệt coi trọng giữ gìn việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.