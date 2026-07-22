Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hệ lụy ‘khó lường’ từ ma túy trong thuốc lá điện tử

Ngày 22/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công chuyên án liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.

Theo dõi VietnamPlus
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hệ lụy ‘khó lường’ từ ma túy trong thuốc lá điện tử
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 22/7/2026 gồm những nội dung sau:

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hệ lụy ‘khó lường’ từ ma túy trong thuốc lá điện tử.

Cơn bão số 2 sắp hình thành ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Hà Nội?

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty phân bón Hà Bắc, thu giữ 65 tấn phân bón giả.

Khởi tố vụ tài xế xe khách buồn ngủ gây tai nạn thảm khốc ở Đồng Nai.

Mưa lũ càn quét xã Lao Chải khiến nhiều người bị cô lập.

Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV.

Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân.

Israel thúc đẩy tái thiết các cộng đồng biên giới giáp với Liban./.

#bão số 2 #thời tiết miền Bắc #mưa lớn Bắc Bộ #Etomidate #thuốc lá điện tử #ma túy pod chill #phân bón giả #Công ty phân bón Hà Bắc #Bắc Ninh #tai nạn Đồng Nai #xe khách bốc cháy #tài xế buồn ngủ #mưa lũ Lào Cai #lũ quét #xã Lao Chải #vũ khí laser #laser chống UAV #Lockheed Martin #cảnh báo an ninh Mỹ #Iran Mỹ #Trung Đông #Israel #Liban #Hezbollah Tp. Hồ Chí Minh

Podcast mới nhất