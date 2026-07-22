Bản tin 60s ngày 22/7/2026 gồm những nội dung sau:
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hệ lụy ‘khó lường’ từ ma túy trong thuốc lá điện tử.
Cơn bão số 2 sắp hình thành ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Hà Nội?
Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty phân bón Hà Bắc, thu giữ 65 tấn phân bón giả.
Khởi tố vụ tài xế xe khách buồn ngủ gây tai nạn thảm khốc ở Đồng Nai.
Mưa lũ càn quét xã Lao Chải khiến nhiều người bị cô lập.
Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV.
Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân.
Israel thúc đẩy tái thiết các cộng đồng biên giới giáp với Liban./.