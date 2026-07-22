Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hệ lụy ‘khó lường’ từ ma túy trong thuốc lá điện tử.

Trận cầu giữa Argentina và Ai Cập diễn ra vào lúc 23h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) đã gây làn sóng tranh cãi dữ dội xung quanh bàn thắng ấn định tỷ số sát nút 3-2 cho các nhà đương kim vô địch.