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Dịch thủy đậu bùng phát mạnh tại Dải Gaza, hơn 9.000 ca mắc trong 2 tuần

Trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn Dải Gaza, số liệu mới nhất cho thấy gần 9.300 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn một nửa tập trung tại Khan Yunis.

Thanh Bình
Liên hợp quốc nhận định tình trạng quá tải tại các khu tạm cư, rác thải tích tụ, thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước bị hư hại nghiêm trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Liên hợp quốc nhận định tình trạng quá tải tại các khu tạm cư, rác thải tích tụ, thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước bị hư hại nghiêm trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một đợt bùng phát bệnh thủy đậu quy mô lớn đang diễn ra tại Dải Gaza, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em sống trong các khu trại dành cho người sơ tán đông đúc ở thành phố Khan Yunis.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn Dải Gaza. Số liệu mới nhất cho thấy gần 9.300 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn một nửa tập trung tại Khan Yunis.

Liên hợp quốc nhận định tình trạng quá tải tại các khu tạm cư, rác thải tích tụ, thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước bị hư hại nghiêm trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan.

Tại nhiều khu trại, các gia đình đông người phải sống trong lều hoặc nơi ở tạm bợ, khiến việc cách ly trẻ mắc bệnh và hạn chế tiếp xúc gần hầu như không thể thực hiện.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus varicella-zoster thuộc họ herpesvirus gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, đồng thời có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch từ các nốt phỏng trên da.

Triệu chứng ban đầu thường gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu và chán ăn. Sau đó, người bệnh xuất hiện phát ban ngứa, thường bắt đầu ở mặt, da đầu, ngực hoặc lưng trước khi lan ra toàn thân. Các nốt ban nhanh chóng phát triển thành mụn nước chứa dịch, rồi khô lại và đóng vảy.

Đến nay, giới chức y tế chưa công bố đầy đủ thông tin về độ tuổi của các bệnh nhân, tỷ lệ tiêm chủng tại Gaza hay số ca phải nhập viện. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, các tổ chức nhân đạo tiếp tục theo dõi sát diễn biến của đợt bùng phát, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh ngoài da, bệnh truyền nhiễm và các bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dải Gaza #Dịch thủy đậu #y tế
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