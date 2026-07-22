"Vũ khí bí mật" Đình Bắc sẽ giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup?

Tiền đạo đa năng Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên như một trong những niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu ASEAN Cup 2026.

Ở thời điểm hiện tại, Xuân Son vẫn là lựa chọn hàng đầu trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Đình Bắc đang tạo ra sức ép không nhỏ nhờ phong độ ổn định và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Trong trận giao hữu với Myanmar, dù chỉ được tung vào sân sau giờ nghỉ, anh vẫn liên tục tạo ra những pha bứt tốc, di chuyển thông minh và tích cực tìm kiếm cơ hội ghi bàn.



Chính Đình Bắc đã tự mình mang về quả phạt đền và sau đó thực hiện thành công để giúp đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 4-0. Sau trận, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiết lộ ông đã thử nghiệm Đình Bắc ở nhiều vị trí trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc và hoàn toàn hài lòng với những gì học trò thể hiện.

Điều đó mở ra khả năng chân sút của Công An Hà Nội có thể xuất hiện trong đội hình xuất phát hoặc trở thành "vũ khí bí mật" từ băng ghế dự bị ở ASEAN Cup 2026 sắp tới./.