Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ USD sau nửa đầu năm

Dù lượng kiều hối giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn này đã có tín hiệu phục hồi trong quý 2 và được kỳ vọng cải thiện hơn trong những tháng cuối năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, trong quý 2/2026, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2,03 tỷ USD, tăng 1,4% so với quý 1. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng trưởng dương theo quý, cho thấy dòng kiều hối bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng lượng kiều hối chỉ đạt hơn 4,03 tỷ USD, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á và châu Mỹ tiếp tục là hai khu vực chủ lực, chiếm hơn 81% tổng lượng kiều hối về Thành phố./.