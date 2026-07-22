Đông Nam Á lập kỷ lục thu hút vốn FDI nhờ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

Theo báo cáo phân tích mới nhất từ ngân hàng United Overseas Bank (UOB), Đông Nam Á đang nổi lên như điểm đến sáng giá trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và tái phân bổ vốn toàn cầu.

Sự kiên cường của khu vực này được minh chứng qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng vượt bậc, bất chấp những biến động kinh tế thế giới.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Phát triển và Thương mại Liên hợp quốc (UNCTAD), UOB cho biết dòng vốn FDI đổ vào khu vực đã tăng 10%, chạm mốc kỷ lục 244 tỷ USD trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng này không chỉ vượt xa mức tăng 6% của toàn cầu mà còn đưa quy mô thu hút đầu tư của Đông Nam Á tiệm cận với thị trường châu Âu.

Trong bảng xếp hạng các điểm đến hấp dẫn nhất, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm tài chính khi đứng vị trí thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Đảo quốc này đã thu hút thành công 151 tỷ USD dòng vốn chảy vào trong giai đoạn báo cáo.

Cùng với đó, Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ nhất khu vực với tỷ lệ 51%, nhờ động lực chính đến từ các khoản đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kỹ thuật số.

Việt Nam và Thái Lan cũng duy trì được đà tăng trưởng ổn định.Riêng đối với thị trường Indonesia, dù ghi nhận mức giảm 14%, các chuyên gia kinh tế tại UOB nhận định con số này không đáng ngại.

Theo họ, sự sụt giảm trên bề mặt đã che mờ đi những cam kết dài hạn của các nhà đầu tư toàn cầu.

Thực tế, Indonesia vẫn đang dẫn đầu khu vực về các thương vụ mua lại, phát triển công nghiệp và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản tài trợ hạ tầng quy mô lớn.

Phía ngân hàng nhấn mạnh rằng mặc dù xu hướng FDI có sự phân hóa giữa các nền kinh tế ASEAN, nhưng khu vực này vẫn duy trì được sức hút nhờ những yếu tố nền tảng bền vững. Các yếu tố then chốt bao gồm nỗ lực đẩy nhanh phát triển hạ tầng số và các ngành công nghiệp xanh.

Dưới góc nhìn rộng hơn, giới chuyên gia từ công ty nghiên cứu Oxford Economics đánh giá đà tăng trưởng đầu tư của ASEAN là hệ quả tất yếu của việc tái định vị chuỗi cung ứng.

Các nhà sản xuất quốc tế hiện đang tích cực đa dạng hóa cơ sở sản xuất, chuyển dịch một phần khâu lắp ráp điện tử và hàng tiêu dùng giá trị thấp ra khỏi Trung Quốc để tìm kiếm những bệ phóng mới ổn định và tối ưu chi phí hơn./.

UNCTAD: Làn sóng FDI mới có thể làm nới rộng khoảng cách phát triển Dòng vốn FDI toàn cầu đã phục hồi sau hai năm suy giảm nhưng đang chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao và các nước có tiềm lực tài chính, làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa các nước.