Trung Quốc kêu gọi EU duy trì quan hệ song phương trên cơ sở đối tác

Ngày 21/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng nước này và Liên minh châu Âu (EU) cần tiếp tục duy trì quan hệ song phương trên cơ sở đối tác, tránh chính trị hóa các vấn đề kinh tế-thương mại và mở rộng quá mức khái niệm an ninh trong hợp tác song phương.

Phát biểu trong cuộc gặp đoàn nghị sỹ liên đảng của Nghị viện châu Âu (EP) do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại David McAllister dẫn đầu đang thăm Trung Quốc, ông Vương Nghị nhấn mạnh sự phát triển của Trung Quốc góp phần củng cố hòa bình, tăng cường các yếu tố ổn định và tạo động lực cho thịnh vượng, phát triển trên thế giới.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc và EU là đối tác chứ không phải đối thủ và Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp với EU trong các vấn đề toàn cầu nhằm thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, mang lại lợi ích chung, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Về phần mình, ông David McAllister cho biết EU coi trọng quan hệ với Trung Quốc và đánh giá cao những thành tựu phát triển của nước này.

Ông khẳng định EU hoan nghênh việc nối lại trao đổi giữa các cơ quan lập pháp của hai bên và mong muốn tăng cường đối thoại, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác nhằm đưa quan hệ EU-Trung Quốc phát triển ổn định.

Theo ông McAllister, EU cũng sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề cùng quan tâm./.

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