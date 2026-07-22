Lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 23% sau nửa năm

Lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2/2026 ghi nhận tín hiệu cải thiện khi tăng nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng lượng kiều hối mới đạt hơn 4 tỷ USD, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025 do chịu tác động từ bối cảnh kinh tế toàn cầu, chính sách nhập cư và xu hướng dịch chuyển dòng tiền.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong quý 2/2026 đạt 2,032 tỷ USD, tăng 1,4% so với quý 1 nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng trưởng dương so với quý liền trước, dù tốc độ phục hồi còn khá khiêm tốn.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1 tỷ USD, chiếm 49,3% tổng lượng kiều hối và tăng 9,8% so với quý trước. Châu Mỹ đứng thứ hai với 672,6 triệu USD, chiếm hơn 33%.

Như vậy, riêng hai khu vực này đã đóng góp hơn 82% tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm nay.

So với quý 1, kiều hối từ châu Á tăng 9,8%, trở thành động lực chính giúp tổng doanh số tăng trưởng trở lại. Trong khi đó, dòng tiền từ châu Âu giảm 3,3%, châu Mỹ giảm 4,3% và châu Đại Dương giảm 12,1%. Kiều hối từ châu Phi tăng 15,3% nhưng quy mô còn nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng lượng kiều hối.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 4,037 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 21% so với 6 tháng cuối năm 2025.

Trong cơ cấu nguồn kiều hối, châu Á và châu Mỹ tiếp tục là hai khu vực chủ lực, chiếm hơn 81% tổng lượng kiều hối về thành phố. Châu Á dẫn đầu với 1,916 tỷ USD, tương đương 47,5% tổng doanh số; tiếp đến là châu Mỹ với 1,375 tỷ USD, chiếm 34,1%. Châu Đại Dương đạt 418,3 triệu USD, chiếm 10,4% và là khu vực có diễn biến ổn định nhất trong nửa đầu năm.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, sự sụt giảm của dòng kiều hối xuất phát từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Trên bình diện quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng USD duy trì ở mức cao cùng với chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ - thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao cùng những thay đổi trên thị trường lao động và chính sách thuế đối với một số giao dịch chuyển tiền cũng ảnh hưởng đến quy mô kiều hối.

Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho rằng một số kênh đầu tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút nguồn vốn kiều hối. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi ngoại tệ duy trì ở mức 0% khiến một bộ phận kiều bào lựa chọn giữ tiền ở nước ngoài hoặc chuyển sang các tài sản đầu tư khác.

Ngoài ra, dòng tiền cũng đang được phân tán qua nhiều kênh thanh toán mới, làm doanh số kiều hối ghi nhận qua hệ thống ngân hàng giảm tương đối.

Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 dự báo nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi được duy trì trong nửa cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh cả năm 2026 có thể đạt khoảng 8,6-8,9 tỷ USD.

Mặc dù chưa trở lại mức của các năm trước, dòng kiều hối được kỳ vọng sẽ phục hồi rõ nét hơn theo từng quý nhờ môi trường lãi suất quốc tế dần nới lỏng, tỷ giá ổn định và các chương trình thu hút kiều hối của hệ thống ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả./.

Kiều hối: Nguồn lực quan trọng giúp ổn định vĩ mô, tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn Trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều bất định, dòng kiều hối không chỉ là nguồn thu nhập quan trọng đối với hàng triệu hộ gia đình, mà còn trở thành “điểm tựa” đáng kể cho ổn định kinh tế vĩ mô.