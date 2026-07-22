Đồng yen vượt mốc 163 yen/USD lần đầu tiên kể từ năm 1986

Đồng yen đã xuyên qua mốc 163 yen/USD lần đầu tiên kể từ năm 1986, làm tăng nguy cơ các nhà chức trách Nhật Bản phải can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này.

Đồng tiền của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất là 163,24 yen/USD, khi đồng bạc xanh tăng giá theo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao.

Rủi ro địa chính trị, lo ngại về tài chính và chênh lệch lãi suất lớn tiếp tục gây áp lực lên đồng yen, dù các nhà chức trách Nhật Bản đã chi 11.7300 tỷ yen (71,9 tỷ USD) từ ngày 28/4 đến ngày 27/5 để bảo vệ đồng tiền này.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama đã sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất trong nhiều tuần để cảnh báo về khả năng can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tuần trước.

Người phụ trách chiến lược ngoại hối tại Nomura Securities, Yujiro Goto, nhận định nếu giá dầu vẫn ở mức cao và không có sự can thiệp, tỷ giá USD/yen có khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Việc đồng yen giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/1986 cùng với lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao và chi phí năng lượng leo thang khiến chính phủ Nhật Bản hạn chế khả năng thực hiện các biện pháp chính sách hiệu quả./.

Đồng yen chạm mốc tâm lý 160 yen đổi 1 USD, Nhật Bản sẵn sàng can thiệp Đồng yen bị đẩy xuống ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ cuối tháng 4, thời điểm các cơ quan quản lý Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

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