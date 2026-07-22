Thăm bảo tàng đặc biệt trong lòng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại Đà Nẵng

Không gian trưng bày trong lòng Tượng đài đang lưu giữ gần 2.000 hiện vật, được xem như bảo tàng tổng hợp của cả nước về các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên trong lòng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng) có một bảo tàng đặc biệt, nơi trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật quý về các Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền của Tổ quốc, cùng với đó là những câu chuyện cảm động về tình cảm của các liệt sỹ dành cho gia đình, quê hương cũng như khát vọng cháy bỏng về ngày thống nhất non sông.

Không gian trưng bày trong lòng Tượng đài đang lưu giữ gần 2.000 hiện vật, được xem như bảo tàng tổng hợp của cả nước về các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các hiện vật chứa đựng câu chuyện của những người lính đã đi qua chiến tranh, của những người Mẹ đã chịu nhiều mất mát và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Mỗi năm Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng cùng với Bảo tàng đón gần 100.000 lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử.

Đây là công trình văn hóa cấp quốc gia, biểu tượng thiêng liêng, khắc ghi công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong các cuộc kháng chiến.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý giá từ thân nhân các gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước hiến tặng, qua đó làm phong phú thêm không gian trưng bày tại đây và lan tỏa những câu chuyện về một thời hoa lửa của dân tộc trong nhịp sống hòa bình hôm nay./.