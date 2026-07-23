Chiến dịch 500 ngày đêm: Khi khoa học mở đường đưa các liệt sĩ trở về

Khoa học không chỉ giải mã ADN, mà còn mở thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi. Chiến dịch 500 ngày đêm đang viết tiếp hành trình tri ân bằng trí tuệ Việt Nam.

Những ngày này, tại nhiều địa phương trên cả nước, công việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ vẫn đang được triển khai khẩn trương. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là một dữ liệu khoa học. Đó còn là niềm hy vọng của biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm để tìm lại hài cốt người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đây là một phần trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia (Ban Chỉ đạo 515) phát động. Chiến dịch kéo dài từ tháng 5/2026 đến tháng 7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), được triển khai với mục tiêu đẩy nhanh việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tạo nền tảng để khoa học góp phần giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau khi chiến tranh đã đi qua./.