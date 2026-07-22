Ninh Bình hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ

Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành thu nhận gần 20.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Từ sáng 22/7, đông đảo thân nhân các liệt sỹ trên địa bàn phường Nam Định và các xã, phường lân cận đã đến điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng việc đối sánh ADN sẽ sớm giúp xác định danh tính liệt sỹ, đưa người thân trở về với gia đình sau nhiều năm mong mỏi.

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành thu nhận gần 20.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ đối sánh, xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Triển khai điểm thu nhận mẫu ADN với thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính Triển khai điểm thu nhận mẫu ADN thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.