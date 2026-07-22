Từ ngày 24/7, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/7, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Trong ngày 23/7, khu vực từ Nghệ An đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, người dân nên hạn chế di chuyển ngoài trời, nhất là những thời điểm cường độ nắng nóng cao như buổi trưa và buổi chiều. Nếu không thật sự cần thiết, không nên đi ra ngoài đường để tránh việc bị sốc nhiệt.

Khi có việc quan trọng hoặc do đặc thù công việc phải làm dưới trời nắng, cần phải mặc đồ dài, trang bị đầy đủ các phương tiện chống nắng như nón, mũ rộng vành, quần áo chống nắng, găng tay, tất. Có thể bổ sung thêm kính để bảo vệ mắt, bôi kem chống nắng để giảm tác động của tia cực tím.

Ngoài ra, người dân cần uống đủ nước, tránh việc mất nước và muối khi làm việc ngoài trời, di chuyển ngoài đường. Dù có phương tiện chống nắng, nhưng người lao động không nên làm việc kéo dài lúc trời nắng nóng. Cứ sau 1-2h, phải vào chỗ mát nghỉ tầm 10 phút để giúp cơ thể hạ nhiệt, tránh tình trạng bị sốc nhiệt...

Ngày 22/7, khu vực từ Nghệ An đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như trạm: Nam Đông (thành phố Huế) 37,5 độ C, Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) 38,4 độ C, Quảng Ngãi 37,5 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,3 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%./.

Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở miền Trung, Quảng Ninh và Hải Phòng mưa lớn cục bộ Ngày và đêm 21/7, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

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