Hơn 500 người xuyên đêm khống chế cháy rừng phòng hộ tại Gia Lai

Sau gần hai ngày căng mình giữa thời tiết nắng nóng, gió mạnh và địa hình phức tạp, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng chức năng và người dân đã cơ bản khống chế vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại tiểu khu 62, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai), ngăn không để ngọn lửa lan sang các khu vực rừng lân cận và nhà người dân.

Đám cháy bùng phát vào chiều 20/7 tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 62. Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng trồng phi lao, xen điều và keo.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, địa phương đã huy động khoảng 70 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, chính quyền xã và chủ rừng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai phương án khoanh vùng, mở đường băng cản lửa để hạn chế cháy lan.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, gió mạnh bất ngờ đổi hướng khiến tàn lửa vượt qua đường băng cản lửa, làm đám cháy bùng phát trở lại.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng lớp thực bì khô dày và đặc tính chứa nhiều tinh dầu của rừng phi lao khiến ngọn lửa lan nhanh, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp, sáng 21/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, huy động lực lượng quy mô lớn từ nhiều đơn vị tham gia ứng cứu.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 14 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ; lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 572, Trung đoàn 739, Trung đoàn 279, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, kiểm lâm và chính quyền địa phương đồng loạt triển khai nhiều mũi chữa cháy. Tổng cộng trên 500 người đã được huy động tham gia khống chế đám cháy.

Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương điều động lực lượng ngay sau khi nhận tin báo từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông. Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Đơn vị huy động 115 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội xung kích cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ An và Trung đoàn 739 tham gia chữa cháy.

Cùng với đó, 245 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 572, 18 cán bộ kiểm lâm và 6 xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ được tăng cường đến hiện trường, tạo thành lực lượng gần 380 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia xử lý đám cháy.

Trong điều kiện không thể tiếp cận trực tiếp do lửa cháy dữ dội, các lực lượng đã sử dụng cuốc, xẻng, cành cây cùng các phương tiện hiện có để mở rộng đường băng trắng, khoanh vùng cô lập đám cháy.

Các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, liên tục nhằm ngăn ngọn lửa lan sang những khu vực rừng phòng hộ lân cận.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến khoảng 13 giờ 20 phút ngày 21/7, các lực lượng tiếp tục đồng loạt triển khai các mũi chữa cháy phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường sau đó được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm địa bàn tiếp tục trực gác, theo dõi để phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Đến nay, các lực lượng đã hoàn thành cơ bản việc mở băng trắng bao quanh khu vực cháy, khống chế hoàn toàn ngọn lửa trong phạm vi xác định, không để cháy lan sang diện tích rừng lân cận. Diện tích rừng bị ảnh hưởng hiện đang tiếp tục xác định, thống kê. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo lực lượng chức năng, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh liên tục đổi hướng khiến tàn lửa phát tán xa là nguyên nhân khiến công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại.

Bên cạnh đó, lớp thực bì khô kiệt cùng đặc tính dễ bắt lửa của rừng phi lao khiến ngọn lửa cháy rất dữ dội, buộc các lực lượng phải ưu tiên phương án khoanh vùng, mở đường băng trắng thay vì tiếp cận dập lửa trực tiếp.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

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