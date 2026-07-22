Mái ấm nghĩa tình nơi Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 218 đối tượng người có công, trong đó, có 90 thương binh, bệnh binh tâm thần và có vết thương tổng hợp, 20 thân nhân liệt sỹ, 106 người là con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Nơi đây vẫn được các thương bệnh binh và người nhà của họ gọi với cái tên trìu mến "Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình."

Ngôi nhà thứ 2 của các thương bệnh binh

Khu điều trị phục hồi chức năng thương binh tâm thần, vài năm trở lại đây đã ít dần đi những tiếng hô xung phong, ít dần tiếng la hét, đập phá, bởi các bác tuổi đã cao, sức cũng yếu dần.

Các thương bệnh binh ở đây có diễn biến bệnh tật rất phức tạp, tái phát thường xuyên nên mọi sinh hoạt cá nhân đều có nhân viên phục vụ từ ăn cơm, uống thuốc, vệ sinh cá nhân...

Là thương binh đặc biệt 1/4, ông Nguyễn Quốc Tuynh (73 tuổi) quê xã Thiệu Quang đã có hơn 44 năm gắn bó với Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông tham gia Chiến dịch Xuân-Hè 1972 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Chiến dịch 1974, Chiến dịch Hồ Chí Minh… và đã để lại chiến trường một phần cơ thể là cánh tay trái và đôi mắt.

Cho chúng tôi xem những vết thương chằng chịt trên cơ thể, ông Nguyễn Quốc Tuynh không giấu nổi niềm xúc động: “Tuy mắt không còn nhìn thấy nữa nhưng tôi cảm nhận được tình thương và trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên ở mái nhà chung này, nơi hàng ngày tôi và đồng đội được tận tình chăm sóc, phục hồi chức năng. Đây thực sự là ngôi nhà thứ 2 bởi thời gian tôi ở nhà ít hơn rất nhiều lần so với khoảng thời gian sống và điều trị ở Trung tâm."

Ông may mắn hơn các đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường nên dù mắt không còn nhìn rõ nhưng tim vẫn sáng, ông vẫn cộng tác với Hội Cựu chiến binh tỉnh để cung cấp thông tin về đồng đội, phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Thanh Hóa.

Cũng có hơn 40 năm gắn bó với Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, bà Trần Thị Xúy (xã Ba Đình) là bệnh binh mất sức 81%. Tháng 7/1968, bà lên đường nhập ngũ và được phân công về Đoàn 296, Tổng cục Hậu cần, chịu trách nhiệm về nhiên liệu cho máy bay…

Công việc thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất nên bà Xúy bị nhiễm độc chì nặng. Do di chứng của chiến tranh, bà Xúy nhiều lần phải thải độc máu và mất hoàn toàn khả năng làm mẹ.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm, các anh chị, em lập gia đình ở riêng, bản thân không có chồng con, sức khỏe yếu nên tháng 12/1984, bà Xúy chuyển vào sống tại Trung tâm và ở từ đó đến bây giờ.

Nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các y bác sỹ, sức khỏe của bà cải thiện đáng kể. Mỗi lần vết thương tái phát, bà không đi lại được, phải có người dìu, nhiều lần chuyển điều trị tại bệnh viện tuyến trên, sát cánh bên bà là các y bác sỹ của Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Các thương bệnh binh tập luyện, phục hồi sức khỏe. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người có công

Bác sỹ Trịnh Văn Cường, Phó Trưởng khoa Thương binh, Bệnh binh, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa cho biết, Khoa đang chăm sóc gần 100 thương binh, bệnh binh nặng, đặc biệt là các thương, bệnh binh tâm thần. Hầu hết các bác đều có thương tật và di chứng nặng do chiến tranh để lại.

Ngoài những bệnh lý nền, do tuổi cao sức yếu, tất cả thương bệnh binh đang điều trị tại Khoa đều có các bệnh lý khác như tiểu đường, huyết áp, tim mạch…

Do đó, trong quá trình chăm sóc, đội ngũ y bác sỹ trong Khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình, chu đáo, cố gắng hết sức để các bác luôn cảm thấy thoải mái, coi các bác như người thân của mình và cũng được các bác xem như con cháu trong nhà.

Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa đã không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Trung tâm luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác ưu đãi người có công, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho các thương bệnh binh.

Từ đó, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, Trung tâm nhiều lần được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh…

Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa khẳng định, bên cạnh kết quả đạt được, Trung tâm đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đó là sức khỏe của các thương binh bệnh binh, người có công ngày càng suy giảm, nhiều trường hợp mang thương tật đặc biệt nặng, đồng thời chịu ảnh hưởng lâu dài của di chứng chiến tranh với các căn bệnh mãn tính, bệnh lý nền và rối loạn tâm thần.

Nhiều trường hợp bị hạn chế khả năng vận động, suy giảm nhận thức, mất khả năng tự phục vụ cần được chăm sóc toàn diện, liên tục và lâu dài. Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe của một số trường hợp diễn biến phức tạp, không ổn định, thường xuyên phải cấp cứu, điều trị dài ngày tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Thời gian tới, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người có công; nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng cũng như nỗ lực phấn đấu, xây dựng Trung tâm hoạt động chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

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