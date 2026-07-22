Khánh thành tuyến đường dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân Lê Quý Đôn

Ngày 22/7, Lễ khánh thành tuyến đường kết nối Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng) đến Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn đã diễn ra tại xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên).

Sự kiện do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên) tổ chức; nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Dự án đường kết nối Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Long Hưng) đến Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (đoạn từ ĐT.453 qua Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân vào Khu lưu niệm) được phê duyệt từ năm 2022 và điều chỉnh năm 2026.

Dự án có tuyến chính đường điểm đầu giao ĐT.453 tại km6+250 (lý trình ĐT.453) đến điểm cuối giao với đường vào Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, có chiều dài 2,6km.

Tuyến nhánh, điểm đầu giao tuyến chính tại Km0+173.46 ngã ba Đảng ủy xã Lê Quý Đôn đến điểm cuối giao đê sông Hồng (Km 145+600 - lý trình đê sông Hồng) với chiều dài tuyến 1,36km.

Đồng thời, dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng như cầu, cống, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và an toàn giao thông; được khởi công từ tháng 12/2022 và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Quý Đôn Nguyễn Duy Hoan cho biết tuyến đường được khánh thành không chỉ là tuyến giao thông kết nối hai di tích quốc gia tiêu biểu của tỉnh, mà còn là sự kết nối giữa Hào khí Đông A của triều Trần với tinh hoa trí tuệ của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và kết nối giữa truyền thống yêu nước, hiếu học với khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Mỗi mét đường được hoàn thành hôm nay không chỉ rút ngắn hành trình của người dân và du khách, mà còn mở rộng cơ hội để các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Tuyến đường kết nối từ Khu lưu niệm Danh nhân Lê Quý Đôn đi Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Đây không đơn thuần là một tuyến giao thông hay một tuyến tham quan, mà là không gian liên kết các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của vùng, nơi hội tụ Hào khí Đông A của triều Trần, tinh thần hiếu học và trí tuệ Việt Nam kết tinh qua Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, cùng truyền thống yêu nước và ý chí quật cường được lưu giữ tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Đền Tiên La.

Từ hành lang di sản ấy, có thể tiếp tục mở rộng kết nối với các làng nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc, sản phẩm OCOP, các vùng sinh thái ven sông Hồng và những điểm đến văn hóa tiêu biểu khác của tỉnh, hình thành một chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, có chiều sâu và mang bản sắc riêng.../.

UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn Việc UNESCO thông qua Nghị quyết đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của Việt Nam, với cá nhân Danh nhân Lê Quý Đôn.

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