Hàng không Việt tăng trưởng cao dù đối mặt “bão giá” nhiên liệu xăng, dầu

Sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không tại thị trường Việt Nam trong 6 tháng qua tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao dù đối mặt với biến động giá nhiên liệu hàng không Jet A1.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cục Hàng không Việt Nam vào sáng ngày 22/7, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, đến cuối tháng 6/2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển thường lệ 225 tàu bay, tăng 21 tàu bay so với cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Về khai thác mùa Hè 2026, hiện có 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam với tổng tần suất 3.089 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 273 chuyến/tuần, tương đương gần 10% so với mùa hè năm 2025. Đối với mạng bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 6.094 chuyến bay/tuần, tăng 1.816 chuyến/tuần so với cùng kỳ mùa Hè năm trước.

Liên quan đến công tác an toàn hàng không, toàn ngành tiếp tục duy trì mức an toàn cao, không xảy ra tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng, tổng chỉ số sự cố, vụ việc giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng qua, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813.200 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025.

“Thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao ở cả vận chuyển hành khách và hàng hóa mặc dù hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không Jet A1 tăng cao,” ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Trước biến động của giá nhiên liệu, Cục Hàng không Việt Nam đã kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của việc tăng giá nhiên liệu hàng không như: hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp; miễn một số khoản phí, lệ phí cho các doanh nghiệp hàng không,...

“Với các chỉ đạo, điều hành của Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa,” ông Cẩm khẳng định.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động các chuyến bay đi, đến Việt Nam và diễn biến giá nhiên liệu Jet A1 trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, giúp doanh nghiệp và người dân kịp thời nắm bắt tình hình./.

Các hãng bay Việt đã giảm bớt áp lực nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ Các hãng bay Việt Nam cần được tiếp tục nhận được chính sách hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn trước bối cảnh giá nhiên liệu biến động.