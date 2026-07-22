Siết chặt xe khách chạy vào ban đêm sau vụ cháy xe khách 7 người tử vong

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc triển khai, thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km1839 Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; lưu ý siết chặt hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập (nếu có).

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/7, xe ôtô khách biển số 50E-44702, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (41 tuổi, thường trú Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển hướng Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh khi tới km 1839 trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) xe khách đã phát cháy. Lúc này trên xe có nhiều hành khách. Do ngọn lửa cháy quá nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát nạn. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48/CĐ-TTg; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự./.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn.