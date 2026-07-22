Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026 (Vương quốc Anh), Vietnam Airlines kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với ba công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới. Toàn bộ số máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2028.

Theo các thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital (do AIP Capital quản lý).

Trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay vẫn còn lượng đơn hàng tồn đọng lớn, thời gian giao kéo dài và thị trường cho thuê cạnh tranh gay gắt, việc Vietnam Airlines hợp tác với ba công ty cho thuê máy bay và tiếp nhận toàn bộ máy bay trong năm 2028 thể hiện sự chủ động trong chiến lược phát triển của Hãng.

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác. Đây là một trong những kế hoạch đầu tư đội máy bay lớn nhất trong lịch sử Hãng, tạo nền tảng mở rộng mạng đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết các thỏa thuận hôm nay đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong chiến lược đầu tư đội bay của Vietnam Airlines. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho nhu cầu phát triển trong những năm tới mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng Hãng hàng không Quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao, qua đó phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực hàng không theo tinh thần Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị.

Ký kết các thỏa thuận tại Farnborough International Airshow 2026, một trong những triển lãm hàng không và hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới, giúp thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines với các công ty cho thuê máy bay hàng đầu, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Hãng.

Vietnam Airlines thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8, mở rộng mạng bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc tiếp tục đầu tư đội bay hiện đại tạo nền tảng để Vietnam Airlines mở rộng năng lực khai thác, phát triển mạng bay và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, Hãng tăng cường kết nối các vùng miền trong nước với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung./.

Chủ tịch Vietnam Airlines: Mở rộng đội tàu bay hùng mạnh, xuyên lục địa Trong chiến lược phát triển đội bay giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2040, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận các đội máy bay thân rộng, thân hẹp nhằm mở rộng mạng bay và chiếm lĩnh thị trường.