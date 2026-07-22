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Điện Biên: Xe máy lao xuống suối, 2 người tử vong

Khi đến đoạn đường cong tại Km127+440 Quốc lộ 12, người cầm lái không làm chủ tốc độ, làm xe lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối.

Xuân Tư
(Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)

Khoảng 22 giờ ngày 21/7, tại Km127+400 Quốc lộ 12, thuộc bản Cổng Trời, xã Na Sang (tỉnh Điện Biên), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe môtô biển kiểm soát 27X1-035.44 do Hồ A Dương (sinh năm 2009, trú bản Sa Lông 1, xã Na Sang) điều khiển, chở theo Hồ A Lau (sinh năm 2008, trú cùng bản), lưu thông theo hướng từ xã Na Sang đi phường Mường Lay.

Khi đến đoạn đường cong tại Km127+440 Quốc lộ 12, người cầm lái không làm chủ tốc độ, làm xe lao xuống taluy âm rồi rơi xuống suối. Vụ tai nạn khiến cả hai người trên xe tử vong tại chỗ.

Tại khu vực xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường bảo đảm lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng chức năng đã có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xe máy #tai nạn giao thông #quốc lộ 12 Điện Biên
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