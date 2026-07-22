Lai Châu: Khắc phục hậu quả mưa lũ, nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 279

Sau trận lũ quét lịch sử sáng 17/7, tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ xã Mường Than (Lai Châu) với tỉnh Lào Cai tê liệt hoàn toàn. Đất đá sạt lở hàng chục nghìn mét khối, những vực sâu "hàm ếch" chực chờ nuốt chửng mặt đường.

Hiện tại, các lực lượng đang dồn lực để khắc phục các điểm sạt lở, quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất để phục vụ người dân đi lại an toàn.

Ngày 22/7, ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường sạt lở trên tuyến Quốc lộ 279 cho thấy, mặc dù mưa lớn đã bắt đầu ngớt, trời hửng nắng, thế nhưng dọc theo tuyến Quốc lộ 279 - đoạn thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc từ Lai Châu đi Lào Cai, khung cảnh vẫn như một bãi chiến trường hoang tàn.

Trọng điểm thiệt hại nằm ở đoạn đường khoảng 8km, kéo dài từ trung tâm xã Mường Than lên đến đỉnh đèo Khau Co, nơi giáp ranh với tỉnh Lào Cai.

Từ ngã ba xã Mường Than nhìn ngược lên tuyến Quốc lộ 279, mặt đường nhựa vốn bằng phẳng nay nhiều chỗ bị lún nứt, xé toạc thành từng mảnh có nguy cơ mất đường bất cứ lúc nào.

Khối lượng đất đá khổng lồ từ taluy dương sạt xuống, tràn ngập, phủ kín mặt đường bằng một lớp bùn đất đá dày đặc, nhiều khối đá to khổng lồ nặng vài tấn cùng cây cối ngổn ngang.

Sự nguy hiểm không chỉ do đất đá từ trên cao đổ xuống. Đáng sợ hơn, dòng nước lũ hung hãn chảy xiết đã khoét rỗng phần chân đường, tạo thành những hố "hàm ếch" sâu hoắm ăn sâu vào lòng đường.

Nhiều vị trí nứt toác, sụt lún mất hoàn toàn 1/3 mặt đường nhựa, đẩy tuyến đường vào tình trạng có thể bị đứt gãy, sụp đổ bất cứ lúc nào. Hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến bị bùn đất lấp phẳng, nước từ trên núi đổ về không có lối thoát lại tiếp tục tràn qua mặt đường, cuốn trôi đi những nỗ lực gia cố ban đầu.

Trước tình thế cấp thiết, để sớm thông tuyến, nên ngay sau khi thời tiết vừa có dấu hiệu thuận lợi, các nhà thầu thi công cùng hàng chục công nhân đã lập tức bám trụ hiện trường, tập trung mọi nguồn lực như máy xúc, máy ủi để phối hợp san gạt đất đá với mục tiêu thông đường nhanh nhất.

Sát cánh cùng lực lượng chức năng còn có sự xuất hiện kịp thời của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các hiệp hội doanh nghiệp tư nhân. Họ không chỉ mang nhu yếu phẩm, mà mang theo cả "vũ khí hạng nặng" là phương tiện máy móc đến chi viện.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Quang Minh, đại diện Công ty Xuất Nhập khẩu Hùng Dũng (Vĩnh Phúc), thuộc nhóm máy xúc từ Lào Cai sang hỗ trợ, cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 279 bị sạt lở nghiêm trọng, anh em trong Hiệp hội máy công trình Lào Cai và các công ty liên quan đã lập tức họp khẩn. Chúng tôi quyết định hành quân ngay trong đêm, điều động 4 máy xúc cỡ lớn cùng hơn 20 anh em tài xế, kỹ thuật vượt đường rừng sang để tiếp sức cho bà con vùng lũ Mường Than. Từ hôm qua đến nay, anh em làm việc xuyên đêm, không ngơi nghỉ và đã thông được 2/3 chiều dài đoạn sạt lở."

Đất đá ngổn ngang xuống mặt đường Quốc lộ 279. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sự xuất hiện của những chiếc máy xúc nghĩa tình từ Lào Cai đã san sẻ áp lực rất lớn cho lực lượng tại chỗ, đẩy nhanh tốc độ san gạt bùn đất một cách thần tốc. Cùng với việc san gạt đất đá, công tác phân luồng, điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu.

Do tuyến đường bị hư hại nặng, nhiều đoạn chỉ còn vừa đủ cho một làn xe di chuyển, cộng thêm nguy cơ sạt lở thứ cấp từ taluy dương luôn chực chờ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã phải căng mình phân luồng từ sớm, từ xa.

Có mặt tại chốt chặn ngay cung đường sụt lún nguy hiểm, Đại úy Nguyễn Đình Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của bà con và các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 279 qua địa bàn xã Mường Than, đơn vị đã tăng cường 100% quân số, tổ chức cắm chốt và tuần tra lưu động 24/24 giờ. Nhiệm vụ cốt lõi là phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển chậm, an toàn qua những điểm sạt lở đã được máy công trình gạt phẳng.

Đồng thời, tại các vị trí mặt đường bị rỗng chân, xuất hiện hàm ếch hay sụt lún sâu, đơn vị đã thiết lập rào chắn cứng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và lệnh cấm tuyệt đối các phương tiện cùng người dân không được lưu thông qua khu vực này.

Việc phân luồng từ xa giúp giảm tải áp lực cho đoạn đường đang sửa chữa, tránh ùn tắc cục bộ.

Trước khi dồn lực khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 279, các đơn vị thi công cũng đã nỗ lực hoàn thành việc thông tuyến Quốc lộ 32 trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Hồng Quân, Chỉ huy trưởng gói thầu XL 04 (Tuyến kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc) chia sẻ: "Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng ngày 17/7 gây thiệt hại rất lớn về hạ tầng giao thông tại khu vực này. Ban đầu, toàn bộ phương tiện, máy móc của gói thầu XL 04 được huy động tối đa để hỗ trợ thông tuyến Quốc lộ 32 nhằm mở đường tiếp cận vùng lõi thiên tai. Ngay sau khi Quốc lộ 32 tạm ổn và thời tiết bắt đầu ngớt mưa, đơn vị lập tức điều chuyển, bổ sung thêm nhiều mũi máy móc lên Quốc lộ 279. Mục tiêu là hót sạch các điểm sạt lở đất đá tồn đọng, khôi phục lại cao độ nền đường để phục vụ nhu cầu đi lại cấp bách của Nhân dân."

Sau hơn hai ngày đêm nỗ lực thi công, cùng với sự vận hành liên tục của gần chục phương tiện cơ giới hạng nặng, đến chiều nay, tuyến Quốc lộ 279 cơ bản đã được thông xe kỹ thuật tạm thời.

Người dân địa phương và các loại xe ôtô nhỏ (xe con, xe bán tải, xe tải nhẹ) đã có thể di chuyển chậm qua tuyến. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt, các phương tiện có tải trọng trên 3,5 tấn tuyệt đối không được lưu thông trên tuyến đường này vào thời điểm hiện tại.

Nhiều đoạn nền đường đã bị ngấm nước lâu ngày, kết cấu hạ tầng cực kỳ yếu và nguy cơ sạt lở taluy vẫn ở mức báo động đỏ.

Dù giao thông trên Quốc lộ 279 được khai thông tạm thời, nhưng theo dự báo, thời tiết trong những ngày tới tại khu vực Tây Bắc vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Để chủ động ứng phó, các đơn vị thi công, nhà thầu cùng lực lượng chức năng địa phương vẫn tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, bám đường 24/24 giờ. Các máy móc được tập kết tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng xuất kích xử lý ngay khi có sự cố phát sinh.

Mục tiêu không chỉ là dọn sạch đất đá trước mắt, mà là khẩn trương thi công kiên cố hóa các hạng mục bị tổn hại, đảm bảo giao thông thông suốt lâu dài./.

Công bố khẩn cấp thiên tai, khắc phục hư hỏng Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 Các phân đoạn trên tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 qua xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) bị hư hỏng do ảnh hưởng mưa lũ và đã được Bộ Xây dựng công bố khẩn cấp khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân.

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