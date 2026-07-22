Sẽ có thêm các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, Lào và Campuchia

Bộ Xây dựng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã điều chỉnh, bổ sung nhiều tuyến mới kết nối liên vùng, quốc tế sang Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Theo đó, 6 tuyến được đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030, gồm 3 tuyến khổ đường 1.000mm: Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh (1.726km), Hà Nội-Lào Cai (296km), Hà Nội-Hải Phòng (102km); 3 tuyến khổ đường lồng 1.000mm-1.435mm: Hà Nội-Thái Nguyên (55km), Hà Nội-Lạng Sơn (167km), Kép-Hạ Long-Cái Lân (108km). Riêng tuyến Kép-Lưu Xá (dài 56km), khổ 1.435mm, dự kiến đầu tư sau năm 2030.

10 tuyến với khổ đường tiêu chuẩn 1.435mm được triển khai trong giai đoạn trước và sau năm 2030, gồm 4 tuyến khu vực phía Bắc: Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng (363km), Hà Nội-Đồng Đăng (156km), Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái (187km), tuyến vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn (31km). Hai tuyến khu vực miền Trung gồm Vũng Áng-Mụ Giạ (105km) và Tháp Chàm-Đà Lạt (84km).

Khu vực phía Nam có 4 tuyến gồm: Biên Hòa-Vũng Tàu (132km), Thành phố Hồ Chí Minh-Lộc Ninh (128km), Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ-Cà Mau (320km), An Bình-Sài Gòn-Tân Kiên (33km).

Sáu tuyến được định hướng đầu tư sau năm 2030 gồm: Đà Nẵng-Quảng Ngãi-Gia Lai-Đắk Lắk-Lâm Đồng-Đồng Nai (555km); Ninh Bình-Hưng Yên-Hải Phòng (64km); Vành đai phía Tây Hà Nội đoạn Ngọc Hồi-Thạch Lỗi (54km); Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (61km); Mỹ Thủy-Lao Bảo (114km); Thái Nguyên-Tuyên Quang-Lào Cai (73km).

Ngoài ra, quy hoạch của Bộ Xây dựng cũng ưu tiên phát triển các tuyến kết nối liên vùng và quốc tế như đường sắt ven biển Ninh Bình-Hưng Yên-Hải Phòng, Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái (kết nối Trung Quốc); Thái Nguyên-Tuyên Quang - Lào Cai; Mỹ Thủy-Lao Bảo (kết nối Lào); Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh (định hướng kết nối Campuchia); tuyến kết nối Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên (Đà Nẵng-Quảng Ngãi-Gia Lai-Đắk Lắk-Lâm Đồng-Đồng Nai); khôi phục tuyến Tháp Chàm-Đà Lạt và hoàn thiện các tuyến đường sắt tại các khu đầu mối.

Đối với đường sắt tốc độ cao sẽ có tuyến Bắc-Nam dài 1.541km được đầu tư trước và sau năm 2030; tuyến Hà Nội-Quảng Ninh được ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Đối với các tuyến xây dựng mới, phía Bộ Xây dựng nêu quan điểm việc đầu tư sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng huy động nguồn lực, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Định hướng đến năm 2050, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu từng bước cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống đường sắt hiện có để nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa; hoàn thiện kết nối tại các đầu mối đường sắt; duy trì và phát triển các tuyến nhánh kết nối cảng biển; tiếp tục mở rộng các ga gắn với đường sắt chuyên dùng và đường sắt địa phương./.

Đường sắt liên vận: Giảm chi phí logistics, hút hàng hóa xuất nhập khẩu Đường sắt liên vận quốc tế được đầu tư, kết nối sẽ trở thành kênh logistics chiến lược để phát huy tối đa ưu tính ưu việt của loại hình vận chuyển khối lượng lớn, chi phí thấp.