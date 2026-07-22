Công bố khẩn cấp thiên tai, khắc phục hư hỏng Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các đoạn đường trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 15-17/7 vừa qua.

Theo đó, mưa lũ kéo dài đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các phân đoạn Km156+700-Km156+800, Km159+200-Km159+300 Quốc lộ 279 và Km354+150-Km354+650 Quốc lộ 32 qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng triển khai thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Cơ quan chuyên ngành này phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Bộ Xây dựng yêu cầu Vụ Vận tải và An toàn giao thông có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trước đó, từ ngày 15-17/7, tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), lũ quét khiến các tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản bị sạt lở, bùn đất vùi lấp, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng./.

Lai Châu nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 32 qua khu vực lũ quét tại xã Mường Than Sau gần 3 ngày nỗ lực khẩn trương, đến 12h45 ngày hôm nay (19/7), Quốc lộ 32 đã thông tuyến trở lại, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ và các vùng lân cận.