Ấm áp nghĩa tình của những cựu chiến binh Việt Nam tại Đức

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 21/7, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tri ân các gia đình, thân nhân liệt sỹ đang sinh sống tại thủ đô Berlin.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, dẫn đầu với sự tham gia của ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và các lãnh đạo Hội Cựu chiến binh ở Berlin-Brandenburg.

Đoàn đã đến thăm 3 gia đình thân nhân liệt sỹ đang sinh sống tại Berlin. Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ về quá trình hy sinh, cống hiến của các liệt sỹ cũng như những nỗ lực của các gia đình trong việc gìn giữ truyền thống cách mạng và hội nhập tại quê hương thứ hai.

Bà Đinh Thị Ngọc Thanh, con gái Liệt sỹ Đinh Văn Lạc, xúc động khi đoàn công tác tới thăm. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tại gia đình bà Đinh Thị Ngọc Thanh, con gái liệt sỹ Đinh Văn Lạc (nhập ngũ năm 1951, hy sinh năm 1967), đoàn rất xúc động được nghe bà kể lại những kỷ niệm về người cha - bác sỹ quân y Bệnh viện 108 tài ba, đáng kính.

Trên chiến trường bom đạn thiếu thốn thuốc men, khi tất cả thuốc đã được dành để cứu chữa các thương binh thì chính bác sỹ - người lính ấy lại không có thuốc cho mình và đã hy sinh vì sốt rét ác tính.

"Gia đình chúng tôi thực sự đau xót khi mất đi một người chồng, người cha, nhưng đổi lại chúng tôi vô cùng tự hào rằng bố tôi đã đóng góp được một phần nhỏ bé trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đến thăm là nguồn động viên, an ủi rất lớn đối với gia đình," bà Đinh Thị Ngọc Thanh xúc động chia sẻ.

Bà Thanh sang Đức làm việc năm 1987 theo tiêu chuẩn con em liệt sỹ của Bộ Lao động, Thương binh-Xã hội khi đang là phiên dịch tiếng Anh tại một nhà trẻ dành cho trẻ em mồ côi do Ấn Độ hỗ trợ xây dựng.

Trong căn nhà nhỏ xinh xắn của bà hiện nay ở Berlin vẫn còn lưu giữ hình ảnh tràn đầy hạnh phúc của bố mẹ bà lúc còn trẻ.

Còn với gia đình bà Trần Thị Yến (con gái liệt sỹ Trần Quang Tiến) và bà Lục Thị Hà (con gái liệt sỹ Lục Văn Thừng), dù chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, hài cốt của cha các bà vẫn nằm lại chiến trường xưa, chưa về được với gia đình.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tới thăm gia đình bà Trần Thị Yến, con gái Liệt sỹ Trần Quang Tiến. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Gia đình bà Trần Thị Yến đã nhiều lần quay lại nơi cha bà từng chiến đấu ở Hoà Vang (thuộc tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập) để lần tìm mọi manh mối nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt của cha mình.

Gia đình bà Lục Thị Hà cũng vậy, gia đình chỉ biết thông tin duy nhất là người cha đã hy sinh cùng cả tiểu đội trong trận bom ở Bến Cát (Bình Dương) nhưng chưa tìm được hài cốt của ông.

Theo lệnh tổng động viên năm 1968, ông Lục Văn Thừng lên đường vào chiến trường miền Nam khi 36 tuổi và từ đó gia đình không còn được gặp lại ông nữa.

Các gia đình thân nhân liệt sỹ đều bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của Đại sứ quán Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg. Các gia đình cho biết sự thăm hỏi, động viên thường xuyên của cộng đồng không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn, mà còn thể hiện đạo lý nghĩa tình của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Liệt sỹ Lục Văn Thừng, hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1968. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đoàn đã trao tặng hoa và quà tri ân các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Những món quà tuy mang giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Đức đối với các gia đình có công với cách mạng.

Phát biểu trong chuyến thăm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ là hoạt động thường niên của hội, là dịp để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (phải), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, thăm hỏi bà Lục Thị Hà, con gái Liệt sỹ Lục Văn Thừng. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ông nói: "Chúng tôi biết rằng, phía sau mỗi tấm bằng Tổ quốc ghi công là người cha, người mẹ, người vợ, người con đang phải gánh chịu những nỗi đau của chiến tranh theo năm tháng. Món quà tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của chúng tôi, sự trân trọng, sự biết ơn tới gia đình. Chúng tôi mong muốn gia đình là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ gìn giữ truyền thống vẻ vang của gia đình."

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Bí thư thứ nhất Phan Quang Văn bày tỏ vinh dự được thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tham gia chuyến thăm các gia đình thân nhân liệt sỹ. Ông nói: "Mặc dù chúng ta sống xa quê hương đất nước nhưng cộng đồng vẫn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam‚ 'Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa'."

Trong nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã có nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.

Hưng Yên tri ân người có công-trách nhiệm và nghĩa tình Hoạt động tri ân của tỉnh Hưng Yên thể hiện lòng biết ơn với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

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