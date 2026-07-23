Mẹ hơn 100 tuổi vẫn chờ tin con: Hy vọng từ chiến dịch thu nhận ADN toàn quốc

Chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ do Bộ Công an triển khai trên toàn quốc đang mở thêm cơ hội xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa rõ tên, giúp các anh hùng trở về với gia đình.

Hơn 100 tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tàu vẫn mòn mỏi chờ ngày tìm thấy người con hy sinh năm 1975. Khi được lực lượng Công an đến tận nhà thu nhận mẫu ADN, người mẹ thêm hy vọng sau nhiều năm chờ đợi.

Từ câu chuyện của mẹ Tàu, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc để bổ sung ngân hàng dữ liệu ADN, phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Đến nay, Bộ Công an đã thu nhận hơn 93.000 mẫu sinh phẩm, phân tích 53.000 chuỗi gen và xác định được danh tính 25 liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh và mang các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương./.