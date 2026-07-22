Việt Nam đề xuất nhiều định hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ

Tiếp tục chương trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ do Campuchia, nước điều phối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đồng chủ trì.

Các Bộ trưởng ghi nhận quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực sau khi hoàn thành Kế hoạch hành động triển khai quan hệ giai đoạn 2021-2025.

Hai bên nhất trí sớm hoàn tất Chương trình công tác toàn diện triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn mới, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ vào năm 2027 với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có khả năng tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định Hoa Kỳ "ủng hộ 100%" vai trò trung tâm của ASEAN, đánh giá Đông Nam Á là động lực tăng trưởng toàn cầu của thế kỷ 21 và giữ vị trí quan trọng trong các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực.

Ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng bền vững, kinh tế số, an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng, kết nối lưới điện và hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.

Các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ thông qua thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế và quản lý thiên tai.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh triển khai các dự án cụ thể trong khuôn khổ Tài liệu Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, tội phạm mạng, mua bán người, ma túy và lừa đảo trực tuyến.

ASEAN hoan nghênh việc Hoa Kỳ tiếp tục tham gia tích cực các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và ghi nhận đề xuất xây dựng Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ về "10 nguyên tắc công-tư trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến."

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, đồng thời đề nghị hai bên sớm hoàn tất và triển khai hiệu quả Chương trình công tác toàn diện giai đoạn mới.

Về hợp tác kinh tế, Bộ trưởng đề nghị ASEAN và Hoa Kỳ thúc đẩy thương mại và đầu tư theo hướng cởi mở, minh bạch, cùng có lợi; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực. Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ hợp tác tiểu vùng Mekong, nhất là trong quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng bền vững và đào tạo nguồn nhân lực.

Đề cập các vấn đề khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng đánh giá cao việc Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp xây dựng một cấu trúc khu vực cởi mở, bao trùm, minh bạch, tự cường và dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm.

Về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại, khôi phục các tuyến hàng hải an toàn, thông suốt qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.

Thủ tướng đề xuất bốn định hướng trong quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ Các Lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN-Hoa Kỳ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn,” làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới.