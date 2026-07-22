Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ

Ngày 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Ấn Độ do Philippines, nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, và Ấn Độ đồng chủ trì.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi bên cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Hiện Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 8 và đối tác đầu tư lớn thứ 9 của ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 114 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm trước, trong khi vốn đầu tư trực tiếp từ Ấn Độ vào ASEAN đạt 7,08 tỷ USD.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ASEAN và Ấn Độ khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên cơ sở gắn kết các tầm nhìn phát triển và mở rộng các lĩnh vực hợp tác thực chất.

Hai bên nhất trí triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Hợp tác biển ASEAN-Ấn Độ 2026, trong đó trước mắt chuẩn bị tổ chức Diễn tập hàng hải ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai vào tháng 9/2026.

Về hợp tác kinh tế, các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA), tăng cường khả năng ứng phó trước những biến động bên ngoài.

ASEAN và Ấn Độ cũng cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, du lịch, kết nối và phát triển tiểu vùng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh ASEAN và Ấn Độ, với tổng dân số hơn 2 tỷ người, cần tận dụng tối đa các cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó giảm thiểu rủi ro, đa dạng hóa quan hệ và cùng xây dựng một tương lai an toàn, bền vững.

Ông khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, bảo tồn di sản và y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc Ấn Độ tiếp tục coi ASEAN là một trong những trụ cột của Chính sách Hành động hướng Đông, đồng thời khẳng định hợp tác ASEAN-Ấn Độ không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Đề cập phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 định hướng lớn.

Thứ nhất, tăng cường hợp tác vì hòa bình và ổn định khu vực, lấy hợp tác và an ninh biển làm trọng tâm, trong đó nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại về biển và đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông.

Thứ hai, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua sớm hoàn tất rà soát AITIGA theo hướng hiệu quả, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp và thích ứng với những biến động của khu vực và thế giới. ASEAN và Ấn Độ cần thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, gồm cả đường biển và đường hàng không, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng và nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại về năng lượng.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối giữa người dân hai bên thông qua tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển du lịch tâm linh./.

Ấn Độ thúc đẩy tự do hóa thương mại với ASEAN thông qua nâng cấp AITIGA Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phương Đông Rudrendra Tandon cho biết việc nâng cấp AITIGA là một tiến trình đa phương với sự tham gia của toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN.