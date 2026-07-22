Hội nghị AMM-59: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Canada và New Zealand

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, tiếp tục các hoạt động bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Manila (Philippines), ngày 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự quan tâm, cam kết gắn bó lâu dài của Canada với ASEAN cũng như sự ủng hộ dành cho Việt Nam và các sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là đối tác quan trọng, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Canada tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada lên tầm cao mới, phù hợp với mức độ tin cậy chính trị, tiềm năng hợp tác và lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp của phía Canada trong việc tổ chức thành công cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 21/7.

Trên cơ sở những định hướng đã được hai nhà lãnh đạo thống nhất, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa mục tiêu nâng tầm quan hệ; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, Bộ trưởng Anita Anand bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp quan trọng đối với khu vực và quốc tế.

Bà khẳng định Canada luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chính sách của Canada đối với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada nhất trí phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc chuẩn bị các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN.

Bộ trưởng Anita Anand đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và nước chủ nhà APEC 2027, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Canada-ASEAN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã mời Bộ trưởng Anita Anand thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-New Zealand cũng như quan hệ ASEAN-New Zealand thời gian qua.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Bộ trưởng Winston Peters đánh giá cao vai trò tích cực, chủ động và hiệu quả của Việt Nam trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường tin cậy và đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất.

Ông cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ ASEAN-New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện và xây dựng các định hướng hợp tác cho giai đoạn mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các nước ASEAN triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-New Zealand phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, ủng hộ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam-Canada hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.