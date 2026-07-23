Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang gặp Quyền Giám đốc UNRWA

Ngày 22/7, tại Manila (Philippines), Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có cuộc gặp với quyền Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Christian Saunders.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, tại cuộc gặp, quyền Giám đốc UNRWA Christian Saunders cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ chính trị và đóng góp thiết thực cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp của cơ quan; đánh giá cao lập trường nhất quán, trách nhiệm của Việt Nam đối với vấn đề Palestine và các nỗ lực hỗ trợ người dân tại Dải Gaza.



Quyền Giám đốc UNRWA chia sẻ về tình hình hoạt động của cơ quan trong điều kiện hết sức khó khăn, cho biết UNRWA vẫn duy trì khoảng 11.000 nhân viên tại Dải Gaza, cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh cho người dân.

Quyền Giám đốc UNRWA Christian Saunders cũng thông tin về những khó khăn ngày càng gia tăng tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, trong đó có tình trạng người dân phải di dời, cơ sở giáo dục, y tế bị đóng cửa và hoạt động của UNRWA bị hạn chế; nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết duy trì sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với người dân Palestine.



Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò và hoạt động của UNRWA; đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan trong việc duy trì hỗ trợ nhân đạo, giáo dục và y tế cho người dân Palestine trong bối cảnh hết sức phức tạp.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ chia buồn sâu sắc trước những tổn thất về người của UNRWA trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc bảo đảm điều kiện cần thiết để UNRWA thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được Liên hợp quốc giao phó.



Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam luôn quan tâm tìm kiếm những hình thức hỗ trợ thiết thực cho người dân Palestine; sẵn sàng tham gia các nỗ lực cứu trợ nhân đạo, phục hồi và tái thiết Dải Gaza khi điều kiện cho phép.

Việt Nam có thể đóng góp trong các lĩnh vực phù hợp với năng lực và kinh nghiệm như xây dựng, kỹ thuật, y tế, giáo dục và khắc phục hậu quả xung đột; mong muốn UNRWA tiếp tục chia sẻ thông tin, tư vấn về nhu cầu thực tế trên thực địa và những lĩnh vực Việt Nam có thể tham gia hiệu quả.



Hai bên nhất trí duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh mọi sáng kiến và cơ chế hỗ trợ người dân Palestine cần bổ trợ cho các nỗ lực của Liên hợp quốc, phát huy vai trò trung tâm của hệ thống Liên hợp quốc và bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng cần được giúp đỡ.



Quyền Giám đốc UNRWA Christian Saunders hoan nghênh thiện chí và khả năng đóng góp của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, y tế và giáo dục; mong Việt Nam tiếp tục phát huy tiếng nói tại các diễn đàn quốc tế, góp phần thúc đẩy các giải pháp nhằm cải thiện tình hình nhân đạo, tạo điều kiện cho phục hồi và tái thiết Dải Gaza trong thời gian tới./.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Chính phủ, hướng tới những hành động cụ thể đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

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