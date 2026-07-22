Liên hợp quốc cảnh báo chiến sự tiếp tục đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao

Liên hợp quốc cảnh báo các cuộc xung đột kéo dài trên thế giới, cùng tình trạng gián đoạn thị trường năng lượng và phân bón toàn cầu sẽ tiếp tục đẩy giá lương thực tăng cao, làm gia tăng chi phí của một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên thế giới.



Theo Báo cáo về An ninh lương thực và Dinh dưỡng toàn cầu công bố ngày 21/7, tình trạng đói trên thế giới đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ trong những năm gần đây, song đến năm 2030 vẫn có hơn 500 triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh thiếu đói kinh niên, trong đó châu Phi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.



Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Alvaro Lario cho biết các căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột Trung Đông và Nga-Ukraine, đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, phân bón và vận tải biển, khiến giá đầu vào nông nghiệp tăng mạnh. Ông cảnh báo nếu những cú sốc này tiếp diễn, thế giới có thể có thêm từ 9-18 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo.



Theo ông Lario, mỗi cuộc xung đột đều kéo theo tình trạng mất an ninh lương thực, gia tăng số người phải di dời và người tị nạn, tạo thành vòng luẩn quẩn khó tháo gỡ. Giá nhiên liệu tăng cũng khiến chi phí sản xuất nông nghiệp leo thang, đặc biệt đối với các hộ nông dân quy mô nhỏ vốn phụ thuộc vào dầu diesel để bơm nước tưới, thu hoạch và vận chuyển nông sản.



Báo cáo cho thấy chi phí trung bình của một chế độ ăn uống lành mạnh trên toàn cầu đã tăng từ 3,44 USD (tính theo sức mua tương đương - PPP) mỗi người/ngày năm 2021 lên 4,28 USD hiện nay.

Khu vực Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận mức chi phí cao nhất, khoảng 4,91 USD/người/ngày. Trong khi đó, khoảng 1/3 dân số thế giới vẫn chưa đủ khả năng chi trả cho một chế độ dinh dưỡng lành mạnh; tại các quốc gia thu nhập thấp, tỷ lệ này lên tới 77%.



Liên hợp quốc cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình hình khi lũ lụt, hạn hán kéo dài và nắng nóng cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân nông thôn.

Theo IFAD, các chính phủ cần tăng đầu tư vào hạ tầng, hệ thống tưới tiêu, kho lạnh, logistics và nghiên cứu nông nghiệp nhằm xây dựng chuỗi cung ứng lương thực có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc từ xung đột và khí hậu.



Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh rằng để chấm dứt nạn đói và giúp người dân tiếp cận chế độ ăn lành mạnh với chi phí hợp lý, các quốc gia cần có cam kết chính trị mạnh mẽ, đầu tư lâu dài và các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Theo báo cáo, châu Phi hiện đã vượt châu Á trở thành khu vực có số người thiếu đói nhiều nhất thế giới và đến năm 2030 có thể chiếm gần 60% tổng số người suy dinh dưỡng kinh niên trên toàn cầu./.

WB: Xung đột Trung Đông đang đe dọa an ninh lương thực toàn cầu Hiện nay, thế giới đã có khoảng 300 triệu người bị thiếu ăn nghiêm trọng, nhưng con số này có thể tăng thêm 20% rất nhanh chóng do những tác động dây chuyền từ cuộc xung đột

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