World Cup 2026 đóng góp khoảng 20 tỷ USD cho kinh tế Mỹ

Giải Vô địch Bóng đá Thế giới năm 2026 (FIFA World Cup 2026) đã tạo ra tác động tích cực đáng kể đối với nền kinh tế Mỹ, với tổng giá trị đóng góp ước tính khoảng 20 tỷ USD, nhờ sự gia tăng mạnh của chi tiêu tiêu dùng, du lịch và các hoạt động dịch vụ.

Theo Tổng Giám đốc điều hành Bank of America, ông Brian Moynihan, giải đấu đã thúc đẩy mức tăng chi tiêu tiêu dùng mạnh nhất tại Mỹ trong hơn 4 năm qua.

Phát biểu khi công bố kết quả kinh doanh quý 2, ông cho biết các giao dịch qua hệ thống thanh toán của ngân hàng cho thấy lượng chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh tại các thành phố đăng cai World Cup.

Ông Moynihan cho biết Kansas City là một trong những địa phương ghi nhận mức tăng chi tiêu nổi bật nhất, khi lượng lớn cổ động viên trong và ngoài nước đổ về các quán bar, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở bán lẻ. Theo số liệu của Bank of America, mức chi tiêu của du khách tại các thành phố đăng cai cao hơn khoảng 5-6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CNBC và Bloomberg, ngoài doanh thu trực tiếp từ các trận đấu, FIFA World Cup 2026 còn tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nhiều lĩnh vực như lưu trú, vận tải, giải trí, bán lẻ và dịch vụ tài chính.

Các chuyên gia nhận định lượng du khách quốc tế và nội địa tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm việc làm tại nhiều địa phương.

FIFA World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, với tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, Mỹ đăng cai phần lớn các trận đấu, bao gồm cả trận chung kết, qua đó trở thành nước hưởng lợi kinh tế lớn nhất từ sự kiện thể thao này.

Các nhà phân tích của Bank of America cho rằng tác động kinh tế của World Cup không chỉ dừng lại trong thời gian diễn ra giải đấu mà còn có thể kéo dài trong những quý tiếp theo, nhờ lượng khách du lịch quay trở lại, sự cải thiện hình ảnh của các thành phố đăng cai và hiệu ứng tích cực đối với đầu tư vào hạ tầng, khách sạn và dịch vụ.

Giới kinh tế đánh giá FIFA World Cup 2026 là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng tại Mỹ trong năm nay, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh chi tiêu hộ gia đình vẫn là động lực chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

Tác động kinh tế của World Cup 2026 tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng Mặc dù FIFA World Cup 2026 mang lại cú hích cho ngành du lịch tại các thành phố đăng cai, nhưng tác động tích cực của sự kiện này đã bị hạn chế bởi tình trạng suy yếu kinh tế ở những khu vực khác.

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