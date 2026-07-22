Hơn 100 chính trị gia Mỹ kêu gọi giải thể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan

Hơn 100 chính trị gia cấp tiến tại Mỹ đã gửi thư tới lãnh đạo phe Dân chủ tại Quốc hội, kêu gọi công khai ủng hộ phong trào Giải thể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) - "Abolish ICE", trong bối cảnh tranh cãi về chính sách nhập cư và thực thi pháp luật của chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong lá thư đề ngày 20/7 được truyền thông Mỹ đăng tải, các bên ký tên đề nghị Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries sử dụng vị thế của mình để thúc đẩy việc cắt giảm ngân sách và tiến tới giải thể ICE.

Các chính trị gia này cho rằng những nỗ lực gần đây của các nghị sĩ Dân chủ nhằm hạn chế ngân sách dành cho ICE và lực lượng Tuần tra Biên giới (CBP) là chưa đủ, đồng thời kêu gọi chấm dứt hoàn toàn hoạt động của ICE. Nhóm này lập luận rằng cơ quan được thành lập sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 đã trở thành mối đe dọa đối với các cộng đồng nhập cư và các quyền dân sự.

Nhóm ký tên gồm hơn 100 quan chức dân cử cấp bang và địa phương, trong đó có nhiều thành viên thuộc tổ chức Democratic Socialists of America (DSA) như Thượng nghị sĩ bang New York Julia Salazar, Hạ nghị sĩ bang Diana Moreno và nghị viên Hội đồng thành phố New York Shahana Hanif.

Chiến dịch vận động mới được thúc đẩy sau một số vụ việc gây tranh cãi liên quan đến hoạt động của ICE và các trường hợp tử vong xảy ra trong quá trình cơ quan này thực thi nhiệm vụ trong thời gian gần đây.

Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đến nay, Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries chưa công khai ủng hộ khẩu hiệu "Abolish ICE". Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông cho rằng ICE cần được cải tổ sâu rộng và nhấn mạnh việc thực thi luật nhập cư phải bảo đảm tính công bằng, nhân đạo và tuân thủ pháp luật.

Ông Jeffries cũng khẳng định phe Dân chủ sẽ phản đối việc cấp thêm ngân sách cho các chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Trump và không loại trừ khả năng để chính phủ phải đóng cửa nếu cần, nhằm ngăn chặn việc thông qua các khoản chi này.

Trong khi đó, văn phòng của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết từ lâu, ông Schumer đã chỉ trích các hoạt động của ICE và sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm chấm dứt những hành vi mà phe Dân chủ cho là lạm quyền hoặc vi phạm quyền con người. Tuy nhiên, ông cũng chưa tuyên bố ủng hộ việc giải thể hoàn toàn cơ quan này.

ICE được thành lập năm 2003 thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), có nhiệm vụ thực thi luật nhập cư, điều tra tội phạm xuyên quốc gia và chống buôn lậu. Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, cơ quan này đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch tăng cường trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và siết chặt kiểm soát biên giới, trở thành một trong những vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong đời sống chính trị Mỹ./.

Mỹ công bố kế hoạch bổ sung 10.000 nhân viên thực thi luật di trú Việc tăng thêm 10.000 nhân sự sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nâng cao năng lực triển khai các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi toàn nước Mỹ.