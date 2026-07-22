Mỹ ra mắt tên lửa đánh chặn mới chuyên đối phó với thiết bị bay không người lái

Công ty quốc phòng X-Bow Systems của Mỹ vừa ra mắt Buckler, một loại tên lửa đánh chặn tốc độ cao được thiết kế để tiêu diệt thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ trung với chi phí thấp, trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống phòng thủ chống UAV ngày càng gia tăng sau các cuộc xung đột tại Ukraine và khu vực Trung Đông.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông báo của X-Bow Systems cho biết Buckler đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm bay ban đầu, xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống động lực, tính ổn định khí động học và các đặc tính bay của tên lửa này.

Chương trình thử nghiệm cũng bao gồm các bài kiểm tra tĩnh đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ thống kích hỏa, đưa dự án tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất và triển khai thực tế.



Buckler được thiết kế để đánh chặn các UAV Nhóm 3 theo phân loại của Lầu Năm Góc, gồm các phương tiện có trọng lượng từ khoảng 25-600 kg, hoạt động ở độ cao dưới 5.500 m và có tốc độ dưới 402 km/giờ.

Đây là nhóm UAV thường được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công.



Theo X-Bow Systems, tên lửa mới này có giá dưới 100.000 USD/quả, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại tên lửa phòng không hiện nay vốn có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD.

Công ty này cho rằng việc sử dụng các tên lửa đắt tiền để đánh chặn UAV giá rẻ không bền vững về mặt kinh tế, trong khi Buckler được phát triển nhằm cung cấp một giải pháp có chi phí thấp, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả tác chiến.



Tổng Giám đốc điều hành X-Bow Systems Jason Hundley cho hay Buckler là câu trả lời của doanh nghiệp này trước nhu cầu ngày càng tăng của Mỹ và các đồng minh về một hệ thống phòng thủ có thể sản xuất với số lượng lớn và triển khai nhanh để đối phó các vụ tấn công bằng UAV.



Một điểm đáng chú ý của Buckler là X-Bow Systems tự sản xuất toàn bộ thân tên lửa và động cơ nhiên liệu rắn theo mô hình tích hợp dọc. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng khi nhu cầu tăng cao.



Việc mở rộng năng lực sản xuất động cơ nhiên liệu rắn đang trở thành ưu tiên của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, khi nhu cầu về tên lửa phòng không, tên lửa đánh chặn và đạn dược chính xác tăng mạnh do các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông và do chiến lược tăng cường năng lực răn đe của nước này ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.



Buckler lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Vương quốc Anh) và sẽ tiếp tục được trưng bày tại Hội nghị Space & Missile Defense Symposium 2026 ở Huntsville, bang Alabama (Mỹ).

X-Bow Systems cho biết đang làm việc với Bộ Chiến tranh Mỹ và các đối tác quốc tế để đánh giá khả năng đưa hệ thống trên vào trang bị.



Giới chuyên gia nhận định nhu cầu đối với các hệ thống đánh chặn UAV chi phí thấp đang tăng nhanh khi UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi trong tác chiến.

Các cuộc xung đột gần đây cho thấy khả năng sản xuất số lượng lớn các hệ thống phòng thủ giá thành thấp sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của các mạng lưới phòng không trong tương lai./.

Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã đạt thỏa thuận phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao với công suất lên tới 500 kilowatt nhằm đánh chặn tên lửa hành trình và UAV.