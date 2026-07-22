Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên

Mỹ sẽ gia hạn thêm 1 năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro “nghiêm trọng” liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này.



Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/8 tới.

Theo quy định, mọi hộ chiếu Mỹ đều không có giá trị sử dụng để đến, lưu trú hoặc quá cảnh qua Triều Tiên, trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt.

Mỹ đã áp đặt hạn chế đi lại đối với Triều Tiên từ năm 2017 và gia hạn biện pháp này hằng năm./.

Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan Triều Tiên Tổng thống Trump vừa gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ.

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