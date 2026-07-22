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Mỹ gia hạn lệnh cấm công dân tới Triều Tiên

Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/8.

Hoàng Châu
Sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ sẽ gia hạn thêm 1 năm lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên do những rủi ro “nghiêm trọng” liên quan đến việc đi lại tại quốc gia này.

Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/8 tới.

Theo quy định, mọi hộ chiếu Mỹ đều không có giá trị sử dụng để đến, lưu trú hoặc quá cảnh qua Triều Tiên, trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt.
Mỹ đã áp đặt hạn chế đi lại đối với Triều Tiên từ năm 2017 và gia hạn biện pháp này hằng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
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