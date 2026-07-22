Venezuela ghi nhận 3 ca tử vong do virus Hanta

Ngày 21/7, Bộ Y tế Venezuela thông báo ít nhất 3 người đã tử vong sau khi nhiễm virus Hanta.

Tuy nhiên, bộ trên loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người.

Theo Bộ Y tế, 3 ca tử vong được ghi nhận tại bang Anzoategui ở Đông Bắc và không có liên hệ với vụ 2 nhân viên y tế tử vong ở bang Barinas thuộc miền Tây vốn chưa xác định được nguyên nhân.

"Không có bằng chứng khoa học nào về sự lây truyền từ người sang người ở trong nước," Bộ Y tế ra tuyên bố nhấn mạnh.

Thông tin trên được đưa ra nửa tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chính thức kết thúc đợt bùng phát dịch trên tàu du lịch MV Hondius khởi hành từ Argentina hồi tháng 4 và đi qua nhiều nước.

Cho tới nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân của đợt dịch bùng phát trên tàu.

Phát biểu họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan y tế đã truy vết, xác định và theo dõi hơn 650 trường hợp tiếp xúc gần tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủng Andes ghi nhận trong đợt bùng phát này là chủng duy nhất được biết có thể lây lan giữa người với người. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho loại virus đường hô hấp này./.

Virus Hanta: Nguồn gốc ổ dịch trên du thuyền MV Hondius vẫn là một bí ẩn Ba tháng sau khi dịch bệnh bùng phát, nguồn gốc của ổ dịch virus Hanta trên du thuyền MV Hondius vẫn bí ẩn, trong khi một số giả thuyết bị bác bỏ, các nhà khoa học đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm.